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Немчанинов: Игроки Миная сами не понимают, почему так тяжело дается каждое очко
Однако паники нет
Фото: Александр Приходько
Защитник "
На данный момент закарпатская команда занимает последнее, 16-е место в чемпионате УПЛ, набрав 4 очка.
– Убежден, что мы занимаем не свое место. Ведь практически во всех десяти сыгранных матчах не уступали соперникам, более того, как по мне, то 5-6 очков недобрали.
– И кто в этом виноват?
– Конечно, можно сетовать на ошибки арбитров, как это было в поединках с "Металлистом 1925" и "Оболонью", но в неудачах "Миная" есть и наша вина. Прежде всего, беспокоят проблемы с завершением атак. Ведь как бы ты надежно не защищался все равно без забитых мячей в лучшем случае можешь рассчитывать на ничью. Поэтому вывод напрашивается один: надо улучшать реализацию.
– Кстати, перед началом сезона хватало экспертов, которые утверждали, что "Минай" – среди претендентов на вылет.
– Повторяю, по игре мы не заслуживаем быть среди аутсайдеров. Возможно, где-то не везло, за исключением последнего матча – с "Рухом", где под занавес нашим союзником дважды становился каркас ворот. Если откровенно, то ребята сами не понимают, почему так тяжело дается каждое очко. Однако паники нет, все мы верим, что уже в ближайших турах покинем зону вылета.
– Тогда последний вопрос: как дела у Назария Воробчака, который уже длительное время не выступает из-за серьезной травмы?
– Он уже занимается беговой подготовкой. Возможно еще успеет помочь "Минаю" в последних матчах перед зимним перерывом.
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