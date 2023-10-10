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Немчанинов: Игроки Миная сами не понимают, почему так тяжело дается каждое очко

Премьер-лига
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Однако паники нет

Немчанинов: Игроки Миная сами не понимают, почему так тяжело дается каждое очко

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов поделился своими впечатлениями о выступлении команды на старте сезона.

На данный момент закарпатская команда занимает последнее, 16-е место в чемпионате УПЛ, набрав 4 очка.

– Убежден, что мы занимаем не свое место. Ведь практически во всех десяти сыгранных матчах не уступали соперникам, более того, как по мне, то 5-6 очков недобрали.

– И кто в этом виноват?

– Конечно, можно сетовать на ошибки арбитров, как это было в поединках с "Металлистом 1925" и "Оболонью", но в неудачах "Миная" есть и наша вина. Прежде всего, беспокоят проблемы с завершением атак. Ведь как бы ты надежно не защищался все равно без забитых мячей в лучшем случае можешь рассчитывать на ничью. Поэтому вывод напрашивается один: надо улучшать реализацию.

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– Кстати, перед началом сезона хватало экспертов, которые утверждали, что "Минай" – среди претендентов на вылет.

– Повторяю, по игре мы не заслуживаем быть среди аутсайдеров. Возможно, где-то не везло, за исключением последнего матча – с "Рухом", где под занавес нашим союзником дважды становился каркас ворот. Если откровенно, то ребята сами не понимают, почему так тяжело дается каждое очко. Однако паники нет, все мы верим, что уже в ближайших турах покинем зону вылета.

– Тогда последний вопрос: как дела у Назария Воробчака, который уже длительное время не выступает из-за серьезной травмы?

– Он уже занимается беговой подготовкой. Возможно еще успеет помочь "Минаю" в последних матчах перед зимним перерывом.

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В статье: Дмитрий Немчанинов ФК Минай
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Источник:
sport.ua

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