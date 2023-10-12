  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денисов: Лучи объяснил, что он не может отстранять арбитров, так как рано или поздно некому будет работать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: Лучи объяснил, что он не может отстранять арбитров, так как рано или поздно некому будет работать

Премьер-лига
(1 голосов)

Было предложено выводить оценки судьям

Денисов: Лучи объяснил, что он не может отстранять арбитров, так как рано или поздно некому будет работать

Фото: УАФ

Новина українською

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству "Полесья" Александр Денисов рассказал о встрече представителей клубов УПЛ с комитетом арбитров УАФ.

- Выдвигало ли "Полесье" предложения по комитету арбитров на этой встрече?

- Было предложение об увеличении премиальной основы для арбитров. Если арбитр хорошо отсудил, получил определенное количество баллов, то получает дополнительные средства. Формируют бонусный или премиальный фонд сами клубы. Но сейчас решили не рассматривать этот вопрос. Решили сконцентрироваться на вопросах, которые есть сейчас.

Было много предложений, в том числе по оценке арбитров, потому что много негатива, много сплетен возникает именно потому, что нет прозрачного механизма, который понимают и клубы, и болельщики, и пресса. Поэтому вокруг этого начинаются какие-то сплетни, влияющие на качество, на имидж украинского футбола, на его репутацию. Многие вопросы, в первую очередь, к Риццоли было о том, что давайте вы будете показывать оценки.

Читайте такжеДиректор Металлиста 1925: Узнали, что сейчас самое суровое наказание для арбитров – это пропуск одного, трех или четырех матчей

Есть палка о двух концах. С одной стороны, все мы заинтересованы в том, чтобы узнать, что получил арбитр. С другой, есть технические вопросы. К примеру, у нас 27 арбитров. Нужна постоянная ротация: кто заболел, кто работал на международном матче, кто еще из-за какие-то моментов не может. И наказывать, отстранять вообще всех невозможно, потому что лучшие деньги получает арбитр, работающий в поле. На сегодняшний день это больше 1000 долларов – 39 тысяч гривен.

Поэтому совершивший ошибку арбитр получил предупреждение, получит максимум работу в машине ВАР. Некоторые клубы говорили, что арбитр плохо отсудил, а в следующем матче был на ВАР, это, по сути, потеря денег. Это и есть наказание, потому что там арбитр получает гораздо меньше. Лучано Лучи объяснил, что он не может отстранять арбитров, потому что рано или поздно некому будет работать, - сказал Денисов.

По теме
yellow-arrow
Главный менеджер сборной Украины вошел в административный штаб Кривбасса
yellow-arrow
В Металлисте 1925 определили лучшего игрока команды в сентябре
yellow-arrow
Директор УПЛ: Есть предварительная договоренность, что видеоразбор матчей от Комитета арбитров, будет общедоступен
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: арбитры Александр Денисов Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде