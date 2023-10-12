Главный менеджер сборной Украины вошел в административный штаб Кривбасса

"Кривбасс" сообщил о пополнении в административном штабе. Виталий Павлов назначен техническим директором клуба, а Алексей Таргонский получил должность главного менеджера.

Павлов - воспитанник и экс-игрок "красно-белых". Также он играл за "Прикарпатье", "Горняк", "Николаев" и "Ингулец". В Кривом Роге 35-летний специалист будет отвечать за техническую сторону работы в команде.

Таргонский выступал за "Нефтяник", "Металлист" и сумской "Спартак". Работал старшим администратором и начальником команды "Металлиста". Сейчас - главный менеджер сборной Украины. В "Кривбассе" 53-летний Таргонский будет заниматься планированием, координацией и контролем клубных процессов.