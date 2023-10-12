Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный менеджер сборной Украины вошел в административный штаб Кривбасса
Также "красно-белые" назначили технического директора
Фото: fckryvbas.com
"Кривбасс" сообщил о пополнении в административном штабе. Виталий Павлов назначен техническим директором клуба, а Алексей Таргонский получил должность главного менеджера.
Павлов - воспитанник и экс-игрок "красно-белых". Также он играл за "Прикарпатье", "Горняк", "Николаев" и "Ингулец". В Кривом Роге 35-летний специалист будет отвечать за техническую сторону работы в команде.
Таргонский выступал за "Нефтяник", "Металлист" и сумской "Спартак". Работал старшим администратором и начальником команды "Металлиста". Сейчас - главный менеджер сборной Украины. В "Кривбассе" 53-летний Таргонский будет заниматься планированием, координацией и контролем клубных процессов.
Популярное сейчас
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Лука Модрич прокомментировал ситуацию со своим игровым временем в Реале
- Польша рискует не выйти на Евро-2024. Что не так с Кадрой
- Стало известно, когда Динамо планирует провести свои три перенесенных матча УПЛ
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО