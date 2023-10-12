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Караваев: ВАР уже не отменят просто так, но его нужно усовершенствовать

Премьер-лига
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Защитник киевлян порассуждал о судействе в УПЛ

Караваев: ВАР уже не отменят просто так, но его нужно усовершенствовать

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал судейство в УПЛ и свое удаление в матче с "Полесьем" (2:3).

"Сначала я был удивлен. Но потом, когда арбитр подбежал ко мне и показал красную, я спросил его и он ответил: "Сам понимаешь, что шипами возле лица — это красная". Но говорю, как на душе и как я видел это в матче — я никогда никому не хочу сделать больно или нанести травму.

На меня шла передача, я видел, что могу ее остановить ногой, поднимал ее и в этот момент игрок в меня влетел и я уже не мог убрать ногу. Я согласен, что это красная.

Относительно ВАР, я видел высказывания квалифицированных тренеров, что кто-то против, кто-то за, но должны понимать, что мы двигаемся вперед и без технологий уже не будет. ВАР уже не отменят просто так, его нужно усовершенствовать.

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Что касается офсайдов, я буду немного больше на стороне рефери, потому что если офсайд 50/50 и команда может забить гол — тогда все равно будет просмотр. А если он заранее поднимает офсайд, а его не было и гол могли забить — то его уже не засчитают. Здесь такой очень спорный момент. Повторюсь, ВАР нужно усовершенствовать.

Если вы используете ВАР, то применяйте его в полной мере на каждом матче. Если вы не можете его применить в полном объеме, то не нужно его использовать, потому что будет очень много спорных моментов, а это точно не развивает футбол", - сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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