Караваев: ВАР уже не отменят просто так, но его нужно усовершенствовать

Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал судейство в УПЛ и свое удаление в матче с "Полесьем" (2:3).

"Сначала я был удивлен. Но потом, когда арбитр подбежал ко мне и показал красную, я спросил его и он ответил: "Сам понимаешь, что шипами возле лица — это красная". Но говорю, как на душе и как я видел это в матче — я никогда никому не хочу сделать больно или нанести травму.

На меня шла передача, я видел, что могу ее остановить ногой, поднимал ее и в этот момент игрок в меня влетел и я уже не мог убрать ногу. Я согласен, что это красная.

Относительно ВАР, я видел высказывания квалифицированных тренеров, что кто-то против, кто-то за, но должны понимать, что мы двигаемся вперед и без технологий уже не будет. ВАР уже не отменят просто так, его нужно усовершенствовать.