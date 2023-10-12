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Денисов: Лучи объяснил, что он не может отстранять арбитров, потому что рано или поздно некому будет работать

Премьер-лига
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Страсти по судейству продолжаются

Денисов: Лучи объяснил, что он не может отстранять арбитров, потому что рано или поздно некому будет работать

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству "Полесья" Александр Денисов рассказал о том, как прошла встреча представителей клубов УПЛ с комитетом арбитров УАФ.

"От "Полесья" было предложение об увеличении премиальной основы для арбитров. Если арбитр хорошо отсудил, получил определенное количество баллов, то получает дополнительные средства. Формируют бонусный или премиальный фонд сами клубы. Но сейчас решили не рассматривать этот вопрос. Решили сконцентрироваться на вопросах, которые есть сейчас.

Было много предложений, в том числе по оценке арбитров, потому что много негатива, много сплетен возникает именно потому, что нет прозрачного механизма, который понимают и клубы, и болельщики, и пресса. Поэтому вокруг этого начинаются какие-то сплетни, влияющие на качество, на имидж украинского футбола, на его репутацию. Многие вопросы, в первую очередь, к Риццоли было о том, что давайте вы будете показывать оценки.

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Есть палка о двух концах. С одной стороны, все мы заинтересованы в том, чтобы узнать, что получил арбитр. С другой, есть технические вопросы. К примеру, у нас 27 арбитров. Нужна постоянная ротация: кто заболел, кто работал на международном матче, кто еще из-за какие-то моментов не может. И наказывать, отстранять вообще всех невозможно, потому что лучшие деньги получает арбитр, работающий в поле. На сегодняшний день это больше 1000 долларов – 39 тысяч гривен.

Поэтому совершивший ошибку арбитр получил предупреждение, получит максимум работу в машине ВАР. Некоторые клубы говорили, что арбитр плохо отсудил, а в следующем матче был на ВАР, это, по сути, потеря денег. Это и есть наказание, потому что там арбитр получает гораздо меньше. Лучано Лучи объяснил, что он не может отстранять арбитров, потому что рано или поздно некому будет работать, - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов Полесье (Житомир) Комитет арбитров УАФ
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