Денисов: Лучи объяснил, что он не может отстранять арбитров, потому что рано или поздно некому будет работать

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству " Полесья " Александр Денисов рассказал о том, как прошла встреча представителей клубов УПЛ с комитетом арбитров УАФ.

"От "Полесья" было предложение об увеличении премиальной основы для арбитров. Если арбитр хорошо отсудил, получил определенное количество баллов, то получает дополнительные средства. Формируют бонусный или премиальный фонд сами клубы. Но сейчас решили не рассматривать этот вопрос. Решили сконцентрироваться на вопросах, которые есть сейчас.

Было много предложений, в том числе по оценке арбитров, потому что много негатива, много сплетен возникает именно потому, что нет прозрачного механизма, который понимают и клубы, и болельщики, и пресса. Поэтому вокруг этого начинаются какие-то сплетни, влияющие на качество, на имидж украинского футбола, на его репутацию. Многие вопросы, в первую очередь, к Риццоли было о том, что давайте вы будете показывать оценки.