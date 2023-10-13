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Игрок Шахтера, который исчез после матча еврокубков, сбежал в РФ - Источник
Хавбек не вернулся с командой в Украину
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" U-19 Александр Роспутько, который исчез по неизвестным причинам, находится на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал "Брутальний футбол".
По информации источника, именно по этой причине 19-летний хавбек поудалял все свои записи в социальных сетях.
Напомним, Роспутько исчез после выездного матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" (2:1). Он не оказался на борту самолета, была найдена лишь его форма.
Роспутько – воспитанник академии "Шахтера", где начал выступления в U-9. Александр становился чемпионом Украины с U-14 (2018), U-15 (2019) и U-17 (2021).
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