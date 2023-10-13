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Игрок Шахтера, который исчез после матча еврокубков, сбежал в РФ - Источник

Премьер-лига
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(1 голосов)

Хавбек не вернулся с командой в Украину

Игрок Шахтера, который исчез после матча еврокубков, сбежал в РФ - Источник

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" U-19 Александр Роспутько, который исчез по неизвестным причинам, находится на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал "Брутальний футбол".

По информации источника, именно по этой причине 19-летний хавбек поудалял все свои записи в социальных сетях.

Напомним, Роспутько исчез после выездного матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" (2:1). Он не оказался на борту самолета, была найдена лишь его форма.

Роспутько – воспитанник академии "Шахтера", где начал выступления в U-9. Александр становился чемпионом Украины с U-14 (2018), U-15 (2019) и U-17 (2021).

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В статье: Шахтер (Донецк) Шахтер U19 (Донецк) война с россией
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Комментарии (8)
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aleks68
13.10.2023 в 10:48
конец карьеры у безмозглого долб.....ба
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.10.2023 в 10:42
Просто вирішив підвищувати свою кваліфікацію в матчах з Північною Кореєю і Еритреєю.
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0
0
Caballero (DC)
13.10.2023 в 10:36
роспутько захотів до путька.
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+1
0
cucumber (Киев)
13.10.2023 в 10:20
Вирішив наслідувати Рак'а з Тимощуком?
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0
0
Caballero (DC)
13.10.2023 в 10:36
Рак повернувся. Можливо, роспутько, теж...
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
13.10.2023 в 09:35
Наслідки виховної роботи в академії "Шахтаря". Дорогу прокладено, хто наступний?
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+2
-2
aleks68
13.10.2023 в 10:45
не тявкай.гнилых хватает
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0
0
terber (ternopil)
13.10.2023 в 09:24
скільки ще багато того гавна в тій Україні...?
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+1
0

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