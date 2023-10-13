Антюх: Постепенно мы начинаем понимать, что от нас требует Кривенцов

Полузащитник "Зари" Денис Антюх прокомментировал выступление команды в первой части чемпионата Украины.

— Денис, как бы ты оценил выступление "Зари" в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги?

— Вы знаете, что летом к нам пришел новый главный тренер – Ненад Лалатович, после чего снова состоялась смена наставника. Теперь мы тренируемся под руководством Валерия Кривенцова. Постепенно мы начинаем понимать, что от нас требует Валерий Сергеевич. Мне кажется, что мы прибавляем в качестве игры. Надеюсь, что мы поднимемся в турнирной таблице на то место, на которое заслуживаем.

— Валерий Кривенцов чуть больше месяца тренирует "Зарю". Обоюдный процесс притирки уже завершен?

— За месяц Валерий Кривенцов уже успел все нам объяснить. Понятно, что мы не выполняем все идеально. Мы хоть начали выигрывать, как в Лиге конференций, так и в Кубке Украины. Победы, без сомнения, помогают любой команде. Надеюсь, что и в УПЛ мы начнем побеждать.

— Денис, почему игроки "Зари" так нервничают, как например, в Исландии, где ты и Герреро не использовали хорошие моменты для взятия ворот?

— У нас всегда так: мы создаем много голевых моментов у ворот противника, но мало реализовываем свои шансы. Это нервирует. Не хватает хладнокровия, чтобы пас отдать точный или забить гол в хорошей ситуации. Работаем над этим на тренировках.

— В минувшем туре "Заря" не сыграла матч чемпионата против "Шахтера". Правильно, что был перенос этой встречи?

— Наверное, правильно. Сразу после игры в Исландии мы отправились в аэропорт. Наш рейс на Варшаву задержали на три часа. Лишь только утром мы прилетели в столицу Польши и поехали на автобусе в Киев. Длительное время мы были на границе Польши и Украины и лишь только ночью мы приехали в Киев. Безусловно, такая дорога выматывает. Максимум, что мы бы провели одну предигровую тренировку перед матчем с горняками. Поэтому я поддерживаю этот перенос.

— С кем бы ты хотел сыграть в четвертьфинале кубка Украины?

— Все команды хорошие остались. Без разницы, с кем нам играть.

— Через Кубок Украины легче пробиться в еврокубки, чем через чемпионат?

— Понятно, что в Кубке Украины осталось трижды победить, и ты – обладатель почетного трофея. А в УПЛ путь длинный. В чемпионате Украины у нас есть задача исправить нынешнюю ситуацию, - сказал Денис.