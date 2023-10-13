Федецкий: Роспутько - безмозглый  дол###б! Так и напишите

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал ситуацию с хавбеком юношеской команды "горняков" Александром Роспутько, который не вернулся с командой с матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" (2:1) и по слухам, сбежал в Россию.

– Артем, что думаете по поводу поступка Роспутько?

– Безмозглый дол###б! Так и напишите. Мозги нельзя купить где-нибудь в магазине. Если человек правильно мыслит, то он должен понимать, что сейчас происходит в стране, тем более Роспутько из Донбасса, а Россия уничтожает украинские города и села!

Со спортивного плана – это тоже полное самоубийство. Променять юношескую Лигу чемпионов на третий дивизион России может только полный дол###б!

– В "Звезде" из Санкт-Петербурга тренерами являются Геннадий Зубов и Виталий Виценец.

– Тогда понятно, откуда ноги растут. Наверное, у них раньше был предварительный разговор с этим Роспутько. Эти люди для меня мертвы, я о них забыл. Виценец всегда "славился" своими пророссийскими взглядами. Зубов по этой теме говорил меньше, но его поступок – поехать тренировать российскую команду во время полномасштабной войны – говорит сам за себя. У меня нет слов, на языке только нецензурщина по отношению к ним.

– Как думаете, чем россияне могли переманить Роспутько?

– Здесь дело не в деньгах. Скорее всего, у него мозги прогнили от русской пропаганды. Думаю, этот человек давно планировал побег. Он дождался, пока уедет с "Шахтером" за границу и воплотил свой план в жизнь. Наверное, на него давно уже вышли люди из России.