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Федецкий: Роспутько - безмозглый дол###б! Так и напишите
Променять юношескую Лигу чемпионов на третий дивизион России может только полный дол###б
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал ситуацию с хавбеком юношеской команды "горняков" Александром Роспутько,
– Артем, что думаете по поводу поступка Роспутько?
– Безмозглый дол###б! Так и напишите. Мозги нельзя купить где-нибудь в магазине. Если человек правильно мыслит, то он должен понимать, что сейчас происходит в стране, тем более Роспутько из Донбасса, а Россия уничтожает украинские города и села!
Со спортивного плана – это тоже полное самоубийство. Променять юношескую Лигу чемпионов на третий дивизион России может только полный дол###б!
– В "Звезде" из Санкт-Петербурга тренерами являются Геннадий Зубов и Виталий Виценец.
– Тогда понятно, откуда ноги растут. Наверное, у них раньше был предварительный разговор с этим Роспутько. Эти люди для меня мертвы, я о них забыл. Виценец всегда "славился" своими пророссийскими взглядами. Зубов по этой теме говорил меньше, но его поступок – поехать тренировать российскую команду во время полномасштабной войны – говорит сам за себя. У меня нет слов, на языке только нецензурщина по отношению к ним.
– Как думаете, чем россияне могли переманить Роспутько?
– Здесь дело не в деньгах. Скорее всего, у него мозги прогнили от русской пропаганды. Думаю, этот человек давно планировал побег. Он дождался, пока уедет с "Шахтером" за границу и воплотил свой план в жизнь. Наверное, на него давно уже вышли люди из России.
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