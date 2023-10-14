Александр Бандура – о 250 матчах, положении Миная в таблице и ошибках судей

В рейтинге возрастных игроков УПЛ капитан "Миная" Александр Бандура занимает второе место. Первое – у центрального защитника "Полесья" Андрея Гитченко (39). Матч против "Оболони" стал для 37-летнего голкипера 250-м в составе представителей УПЛ в рамках внутреннего чемпионата, Кубка и евротурниров.

В составе закарпатской команды Бандура уже провел 37 поединков, в десяти из которых не пропускал. Предыдущий шатаут голкипер оформил в матче против "Руха", перед стартом которого получил памятку футболкой с числом "250". В разговоре с UA-Футбол опытный вратарь поделился своими эмоциями.

– Как чувствует себя футболист, проведший 250 матчей на высшем уровне?

– Хорошо себя чувствует. Тренируется дальше, чтобы эта отметка не стала пределом. Причем, тренируется с тем же энтузиазмом, как в молодости.

– Это серьезный юбилей – "250"?

– Да, но мог сыграть гораздо больше матчей. То есть, достичь этой отметки раньше. Поздно начал – где-то в 25 лет постоянно стал выходить в составе. До этого многие игры провел в Первой и Второй лигах, на район играл, область, город. Прошел путь с низов, как говорится. Ребята из таких больших клубов, как "Шахтер", "Динамо", там никогда не были.

– Мне кажется, ты не из тех футболистов, которые считают и обращают внимание на статистику. Это так?

– Да. Никогда не считал. О разных отметках, фактах узнаю из СМИ. Я просто люблю футбол и хорошо, что у меня есть возможность играть. Получаю удовольствие от тренировок и игр. От самой игры получаю кайф как у 27.

– "Кайф" зависит от результатов?

– Конечно. Если не достигаешь положительного результата, начинаешь что-нибудь искать в себе. Причину неудач. Что не так делаешь? В первую очередь, в себе ищешь, потом начинаешь обращать внимание на партнеров. Хотя это неправильно. Для этого есть тренер, он разбирает игру команды. А каждый должен следить за своей игрой и делать выводы по результатам. Если голкипер отыграл на "ноль", как говорится, это не всегда означает, что он получил хорошую "оценку" за матч. Вратарь может начинать атаки – правильно ли он принимал решение, отдавал ли точные передачи и так далее.

– Тебя может вывести из равновесия ситуация, когда ты сыграл удачно и не пропустил, а партнеры имели моменты и не реализовали их?

– Да, случается и такое. Иногда очень злит. Но за это "пихать" партнерам не могу. Такое состояние обусловливает плохое настроение в следующих играх. Поэтому следует нейтрально реагировать в таких случаях. Высказывать мнение, если тебя о нем спрашивают. Если в заключительной фазе ошибку допустил нападающий или полузащитник, он сам знает об этом. И уже ведет работу над ошибками в своей голове, а потом и на поле. Лишний раз заострять на этом внимание не нужно. Тем более, что опять-таки для этого есть тренерский штаб. Они подскажут, как нужно сыграть в том или ином эпизоде.

– Для тебя каждая игра – это новая история или ты выходишь на поле с настроением, которое формируется за счет действующих серий и результатов?

– Совершенно новая история. Новый матч – это то, чего раньше не было. То, что с тобой еще не случалось. Игры не повторяются – все уникальны. Новая история, которая начинается писать со стартовым свистком. Это магия. Люблю футбол.

– Были моменты в карьере, когда появлялось уныние и опускались руки?

– Да. Думаю, такие этапы переживало большинство людей независимо от профессии. У футболистов это связано с сериями поражений обычно. В такие моменты ты сам должен найти в себе силы, чтобы восстановить психологическое состояние. И, конечно, хорошо, когда рядом есть опытный тренер, который поговорит, поддержит, даст ценный совет.

Надо продолжать вдохновенно работать на тренировках и пытаться перечеркнуть прошлые серии, курьезы. Хорошо, что в "Минае" хороший тренировочный процесс, отлаженный. Просматриваем нападающих, анализируем их действия, нестандартные решения. Андрей Новак очень много работы выполняет в этом отношении. Знает, как научить вратаря изучать своего соперника.

– Как ты считаешь, почему сезон-2023/24 для "Миная" проходит гораздо труднее предыдущего?

– Неудачный старт. Мало очков набираем. При этом по игре я бы не сказал, что мы действуем плохо. В каждой встрече есть прекрасные моменты, но возникает проблема с реализацией. Это настораживает. Похоже, в прошлом сезоне у нас было меньше возможностей в играх забить, но удавалось выжимать из них голы. Сейчас атакуем больше, добиться цели не можем, еще и пропускаем много.

– Календарь повлиял на текущий результат?

– Думаю, нет. Мы дали бой "Динамо" в первом туре, хоть по счету этого и не скажешь. Кто смотрел ту встречу, видел, что у нас было достаточно моментов забить как минимум второй гол. Да и пропустить могли поменьше. Наверное, кроме матчей против "Шахтера" и "ЛНЗ", мы со всеми соперниками играли почти на равных.

Еще ошибки арбитров часто случались не в нашу пользу. Наверное, ошибочные решения были случайны, но это все равно ошибки – их признает Комитет арбитров. И сейчас исчезла уверенность, что в присутствии на матчах системы ВАА судейство будет лучше. В матчах против "Днепра-1" и "Полесья" нам назначали смешные пенальти. В игре 8 -го тура Твердохлеб просто приземлялся и должен был в этот момент видеть, что происходит у него под ногами? По такому принципу назначения нарушений в штрафной во время верховой дуэли можно вообще не бороться, а подставлять ноги под выскочивших за мячом соперников.

– Расскажи о том пенальти. Ты реагировал по удару или знал, что Василий Грицук выполнит "паненку"?

– Просматривал прошлые 11-метровые в его исполнении и еще до игры сказал тренеру, что в случае пенальти останусь стоять по центру ворот. Так и поступил.

– В команде есть вера, что текущую турнирную ситуацию еще можно исправить и достичь поставленной на сезон цели?

– Конечно, есть. Пока команда сохраняет теоретические и математические шансы исправить положение, должна сохраняться и вера. Как иначе?

– Вера есть у тебя или у всей команды? В "Минае" сейчас много молодых футболистов, впервые сталкивающихся с таким турнирным давлением.

– Трудно говорить о других. Кажется, есть. Нет какого-либо утопического настроения в коллективе. У меня вера точно есть.

– "Минай" сейчас в каждом матче считается аутсайдером. Эта ситуация влияет на команду?

– Нет. Иногда это наоборот помогает правильно настроиться. Легче играется. Если все считают тебя аутсайдером, у тебя есть возможность и желание доказать, что это ошибка. Мы уже делали это в текущем сезоне – отбирали очки у "Днепра-1", "Зари", "Руха". Так придут и победы в матчах, где перед стартовым свистком нас считали андердогами.

– Как оценишь молодых новичков "Миная", которые все чаще попадают в фокус СМИ - Тимура Кораблина, Егора Гуничева?

– Ребята заметно добавляют. Им просто нужно работать на тренировках, чтобы тренер видел это и доверял место в составе. В принципе это уже происходит. От увеличения количества игрового времени у них будет расти уверенность в своих силах. Будет улучшаться игра, взаимодействие. Оба имеют хороший потенциал. Нужна практика.