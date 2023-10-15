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"Хочу сделать себе имя как тренер". Алексей Антонов ответил на футбольные вопросы

Премьер-лига
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Алексей Антонов дал ответы на вопросы

"Хочу сделать себе имя как тренер". Алексей Антонов ответил на футбольные вопросы

Фото: ФК Кремень

UA-Футбол
Новина українською

Сейчас продолжаются матчи квалификации на Евро-2024 и у клубных тренеров пауза, этой паузой и решили воспользоваться авторы видео проекта "Кривбасса" - 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ. На этот раз они пригласили бывшего нападающего "Кривбасса", а ныне тренера одесского "Черноморца" - Алексея Антонова.

Лучшим игроком всех времен Антонов назвал Месси. Самым крутым неукраинским клубом по мнению Алексея Антонова является "Барселона", его любимая футбольная книга - это автобиография Карло Анчелотти. Лучший способ восстановления, по его мнению, это сон.

Топовыми футбольными клубами УПЛ он считает "Динамо" и "Шахтер". Лучшими тренерами Украины после Лобановского он выделил Андрея Шевченко, Сергея Реброва, и Романа Григорчука. А самая большая футбольная мечта Алексея Антонова - это как можно скорее стать главным тренером и сделать себе имя как тренер.

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В статье: Алексей Антонов Черноморец (Одесса) Кривбасс
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Источник:
Кривбас

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