Шахтер и Рух обнародовали составы на товарищеский матч

Сегодня состоится товарищеский матч "Шахтер" - "Рух". Донецкий и львовский клуб уже обнародовали свой состав на этот матч:

Состав "Шахтера" на матч с "Рухом": Рудько, Гочолеишвили, Козик, Ракицкий, Топалов, Кастилло, Бондаренко, Крыськив, Швед, Эгиналду, Келси.

Запасные: Пузанков, Твардовский, Кравец, Чигринский, Огарков, Галонский, Удод, Глущенко, Янович, Лосенко, Тютюнов, Невертон, Сикан.

Состав "Руха" на матч с "Шахтером": Ледвой, Лях, Холод, Слюбик, Сыч, Подгурский, Пастух, Сапуга, Рунич, Теслюк, Климчук.

Запасные: Герета, Мисик, Довгий, Кител, Таллес, Федоров, Непейпиев, Столярчук, Карабин. Михайлов, Альваренга, Притула.

Напомним, из "Шахтера" в национальную сборную Украины было вызвано 12 игроков, а из "Руха" - 3 игроков.