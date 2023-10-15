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Шахтер и Рух обнародовали составы на товарищеский матч
Состав Шахтера и Руха на товарищеский матч
Фото: УПЛ
Сегодня состоится товарищеский матч "Шахтер" - "Рух". Донецкий и львовский клуб уже обнародовали свой состав на этот матч:
Состав "Шахтера" на матч с "Рухом": Рудько, Гочолеишвили, Козик, Ракицкий, Топалов, Кастилло, Бондаренко, Крыськив, Швед, Эгиналду, Келси.
Запасные: Пузанков, Твардовский, Кравец, Чигринский, Огарков, Галонский, Удод, Глущенко, Янович, Лосенко, Тютюнов, Невертон, Сикан.
Состав "Руха" на матч с "Шахтером": Ледвой, Лях, Холод, Слюбик, Сыч, Подгурский, Пастух, Сапуга, Рунич, Теслюк, Климчук.
Запасные: Герета, Мисик, Довгий, Кител, Таллес, Федоров, Непейпиев, Столярчук, Карабин. Михайлов, Альваренга, Притула.
Напомним, из "Шахтера" в национальную сборную Украины было вызвано 12 игроков, а из "Руха" - 3 игроков.
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