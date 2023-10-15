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Шахтер и Рух обнародовали составы на товарищеский матч

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Состав Шахтера и Руха на товарищеский матч

Шахтер и Рух обнародовали составы на товарищеский матч

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоится товарищеский матч "Шахтер" - "Рух". Донецкий и львовский клуб уже обнародовали свой состав на этот матч:

Состав "Шахтера" на матч с "Рухом": Рудько, Гочолеишвили, Козик, Ракицкий, Топалов, Кастилло, Бондаренко, Крыськив, Швед, Эгиналду, Келси.

Запасные: Пузанков, Твардовский, Кравец, Чигринский, Огарков, Галонский, Удод, Глущенко, Янович, Лосенко, Тютюнов, Невертон, Сикан.

Состав "Руха" на матч с "Шахтером": Ледвой, Лях, Холод, Слюбик, Сыч, Подгурский, Пастух, Сапуга, Рунич, Теслюк, Климчук.

Запасные: Герета, Мисик, Довгий, Кител, Таллес, Федоров, Непейпиев, Столярчук, Карабин. Михайлов, Альваренга, Притула.

Напомним, из "Шахтера" в национальную сборную Украины было вызвано 12 игроков, а из "Руха" - 3 игроков.

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Комментарии (3)
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Cassid (Kiev)
15.10.2023 в 13:33
Где Кащук?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.10.2023 в 14:06
жвачку пошёл покупать
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+1
0
Бандеровець) (Одесса)
15.10.2023 в 14:52
Тоже не вернулся с Бельгиии)
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0
0

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