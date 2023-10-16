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Лавриненко: В нескольких матчах Верес точно не добрал свои очки
Главный тренер ровенчан - о выступлениях команды в УПЛ
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко прокомментировал результаты команды в последних матчах.
"Конечно, главным мерилом любой работы всегда был, есть и будет, прежде всего, результат. Это совершенно естественная вещь, к которой мы идем. Действительно, по состоянию на данный момент результат мог бы быть лучше. Убежден, что в нескольких матчах текущего сезона мы точно не добрали свои очки. В то же время, не стоит забывать, что любому результату предшествует немалый кусок работы, а это уже процесс.
Вспомните прошлый сезон – "Кривбасс" Вернидуба шел последним, "Черноморец" Григорчука не мог найти свою игру. Сейчас это уже совсем другие команды, решающие совсем другие задачи. Мне понятна реакция болельщиков, но и болельщики должны понимать, что команда не строится за неделю или месяц. Это комплексный процесс, требующий ежедневной работы и тренерского штаба, и футболистов", - сказал Лавриненко.
После 9-ти сыгранных матчей "Верес" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ.
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