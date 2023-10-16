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Старый друг Дарио Срны. СМИ назвали имя первого претендента на замену ван Леувена
Сразу же начали появляться претенденты на вакантное место
фото из свободных источников
"Шахтер" неожиданно (или нет)
Так, по данным "Динамо Киев Inside" первым (не по значимости, а по времени) претендентом на пост главного тренера является хорватский специалист Иван Леко.
Источник отмечает, что кандидатура Леко всплывала в "Шахтере" еще месяц назад, когда руководство донецкого клуба начало задумываться об увольнении ван Леувена.
Также пишут о том, что Иван Леко является другом директора по футболу "горняков" Дарио Срны.
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Иван Леко – относительно известный хорватский игрок. Играл за "Хайдук", "Малагу", "Брюгге", "Беерсхорт". Трижды становился чемпионов Хорватии, выигрывал кубок Хорватии и Бельгии. Провел 13 матчей за сборную Хорватии.
В качестве тренера успел поработать с бельгийскими "Левеном", "Сент-Трюйденом", "Брюгге" и "Атверпеном". Также работал с китайским "Шанхаем СИПГ", греческим ПАОКом, эмиратским "Аль-Айном". С января 2023 года работает главным тренером Хайдука.
В качестве тренера по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бельгии и Кубок Хорватии.
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