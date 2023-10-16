Старый друг Дарио Срны. СМИ назвали имя первого претендента на замену ван Леувена

"Шахтер" неожиданно (или нет) уволил главного тренера команды Патрика ван Леувена и в СМИ сразу же начали всплывать первые кандидатуры на замену нидерландскому специалисту.

Так, по данным "Динамо Киев Inside" первым (не по значимости, а по времени) претендентом на пост главного тренера является хорватский специалист Иван Леко.

Источник отмечает, что кандидатура Леко всплывала в "Шахтере" еще месяц назад, когда руководство донецкого клуба начало задумываться об увольнении ван Леувена.

Также пишут о том, что Иван Леко является другом директора по футболу "горняков" Дарио Срны.

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Иван Леко – относительно известный хорватский игрок. Играл за "Хайдук", "Малагу", "Брюгге", "Беерсхорт". Трижды становился чемпионов Хорватии, выигрывал кубок Хорватии и Бельгии. Провел 13 матчей за сборную Хорватии.

В качестве тренера успел поработать с бельгийскими "Левеном", "Сент-Трюйденом", "Брюгге" и "Атверпеном". Также работал с китайским "Шанхаем СИПГ", греческим ПАОКом, эмиратским "Аль-Айном". С января 2023 года работает главным тренером Хайдука.

В качестве тренера по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бельгии и Кубок Хорватии.