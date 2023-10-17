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Лавриненко: Иногда не нахожу банальной логики в критике, она не конструктивна, а деструктивна
Речь идет о поддержке клуба в первую очередь
Фото: НК Верес
Главный тренер "
"Возможно, озвучу непопулярную мысль, но иногда не находим банальной логики в критике, она не конструктивна, а деструктивна. Дело же не в Вирте или Лавриненко, речь идет о поддержке клуба "Верес" (Ровно) в первую очередь.
Мне непонятно, чтобы, например, в Англии человек всю жизнь болел за условный лондонский "Арсенал", а после увольнения Арсена Венгера стал болеть за "Тоттенхэм". Или чтобы на официальных страницах Барселоны" написали, что следующие несколько матчей должны стать решающими для Хави после не слишком удачной серии результатов.
Мы же все – одна команда, работаем на одну цель. Мы все заинтересованы в том, чтобы "Верес" побеждал, развивался, чтобы на наших игроков был спрос, чтобы наши игровые футболки были самыми желанными подарками для детей в Ровно. Давайте поддерживать друг друга, помогайте друг другу. Разве это сложно?", - сказал Лавриненко.
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