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Сабо: Ну Шахтер и цирк устроил. Сначала Йовичевича уволили, который неплохо работал, теперь ван Леувена
Йожеф Йожефович удивлен такой ротацией тренеров в Шахтере
ТК Футбол 1/2/3
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался об
"Ну они и цирк устроили. Сначала Йовичевича уволили, который неплохо работал, теперь нидерландца.
Вообще удивительно, что его сняли после волевой победы над "Антверпеном". Если и увольнять, то это нужно было делать до матча в Бельгии, а не теперь.
Неужели за ван Леувена никто не вступился из футболистов? Должно быть какое-то равноправие, елки-палки. Я могу только посочувствовать ван Леувену. Он только пришел в "Шахтер", проработал 12 матчей и его сразу убрали. Что теперь будет с "Шахтером", я не знаю.
Срна был отличным футболистом, но как тренер для меня он загадка. Я даже не знаю, учился ли он на тренера. Нужно знать, сколько давать нагрузок, как начинать сезон и т.д. Я буду поддерживать Срну, он хороший человек, профессионал, но я не знаю, выйдет ли у него в "Шахтере".
Срне нужны хорошие помощники. Ван Леувен имел квалифицированных ассистентов, работавших в приличных клубах. А кого дадут Срне? Какого-то бывшего футболиста? Ну и что с него взять?
Пойдет ли на пользу "Шахтеру" смена тренера? Не думаю. Футболисты "Шахтера", скорее всего, будут психологически подавлены после увольнения ван Леувена", - сказал Сабо.
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