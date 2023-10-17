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Сабо: Ну Шахтер и цирк устроил. Сначала Йовичевича уволили, который неплохо работал, теперь ван Леувена

Премьер-лига
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Йожеф Йожефович удивлен такой ротацией тренеров в Шахтере

Сабо: Ну Шахтер и цирк устроил. Сначала Йовичевича уволили, который неплохо работал, теперь ван Леувена

ТК Футбол 1/2/3

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался об увольнении главного тренера "Шахтера" Патрика ван Леувена и назначение исполняющим обязанности Дарио Срны.

"Ну они и цирк устроили. Сначала Йовичевича уволили, который неплохо работал, теперь нидерландца.

Вообще удивительно, что его сняли после волевой победы над "Антверпеном". Если и увольнять, то это нужно было делать до матча в Бельгии, а не теперь.

Неужели за ван Леувена никто не вступился из футболистов? Должно быть какое-то равноправие, елки-палки. Я могу только посочувствовать ван Леувену. Он только пришел в "Шахтер", проработал 12 матчей и его сразу убрали. Что теперь будет с "Шахтером", я не знаю.

Срна был отличным футболистом, но как тренер для меня он загадка. Я даже не знаю, учился ли он на тренера. Нужно знать, сколько давать нагрузок, как начинать сезон и т.д. Я буду поддерживать Срну, он хороший человек, профессионал, но я не знаю, выйдет ли у него в "Шахтере".

Срне нужны хорошие помощники. Ван Леувен имел квалифицированных ассистентов, работавших в приличных клубах. А кого дадут Срне? Какого-то бывшего футболиста? Ну и что с него взять?

Пойдет ли на пользу "Шахтеру" смена тренера? Не думаю. Футболисты "Шахтера", скорее всего, будут психологически подавлены после увольнения ван Леувена", - сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
sport-express.ua

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Комментарии (2)
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Gican85 (Киев)
17.10.2023 в 20:26
Такое впечатление, что Ахметов дал Суркису порулить
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+1
0
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Американец 2000
17.10.2023 в 20:43
Очень похоже на это ((((((Может он в карты Суркису проиграл чемпионство в этом году ????
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