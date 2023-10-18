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Шахтер провел первую тренировку под руководством Срны. ВИДЕО
В Шахтере новая тренерская эпоха
shakhtar.com
В среду, 18 октября, футболисты "
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Перед началом тренировки с речью к команде обратился генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин, после чего слово взял Дарио Срна и наметил план подготовки к ближайшим матчам с ЛНЗ и "Барселоной".
Сама сессия длилась почти полтора часа и состояла из разминки, квадратов, упражнений на удержание мяча, а также отработки действий в завершающей фазе атаки и игры на три команды.
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