Шахтер провел первую тренировку под руководством Срны. ВИДЕО

В среду, 18 октября, футболисты " Шахтера " в Винниках провели первое занятие под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дарио Срны.

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Перед началом тренировки с речью к команде обратился генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин, после чего слово взял Дарио Срна и наметил план подготовки к ближайшим матчам с ЛНЗ и "Барселоной".

Сама сессия длилась почти полтора часа и состояла из разминки, квадратов, упражнений на удержание мяча, а также отработки действий в завершающей фазе атаки и игры на три команды.