Левченко: Срна - временный вариант. Через две-три недели у Шахтера будет новый тренер

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал увольнение руководством " Шахтера " главного тренера команды Патрика ван Леувена и назначение и.о. Дарил Срны.

"Если "Шахтер" под руководством Срны сыграет феноменальный матч против "Барселоны", команда будет играть с вдохновением и будет хороший футбол, тогда, может, ему дадут возможность работать в клубе и дальше, но я думаю, что он временный вариант, а через две-три недели будет объявлен новый главный тренер.

Специалист, который приедет к нам в Украину, 100% должен понимать украинский футбол, его реалии. Он должен понимать, как поднять уровень дончан на более высокий уровень, но найти такого специалиста сейчас – сложно.

В Украине также есть талантливые руководители, но их не так много. Лично я хотел бы увидеть Руслана Ротаня в лучших условиях, но это, думаю, нереальный вариант", - сказал Левченко.