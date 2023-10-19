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Левченко: Срна - временный вариант. Через две-три недели у Шахтера будет новый тренер
Разве что Шахтер в ЛЧ разнесет Барселону
shakhtar.com
Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал увольнение руководством "
"Если "Шахтер" под руководством Срны сыграет феноменальный матч против "Барселоны", команда будет играть с вдохновением и будет хороший футбол, тогда, может, ему дадут возможность работать в клубе и дальше, но я думаю, что он временный вариант, а через две-три недели будет объявлен новый главный тренер.
Специалист, который приедет к нам в Украину, 100% должен понимать украинский футбол, его реалии. Он должен понимать, как поднять уровень дончан на более высокий уровень, но найти такого специалиста сейчас – сложно.
В Украине также есть талантливые руководители, но их не так много. Лично я хотел бы увидеть Руслана Ротаня в лучших условиях, но это, думаю, нереальный вариант", - сказал Левченко.
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