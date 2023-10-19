Эдмар: Кривбасс сейчас очень хорошо выглядит - с ними нужно сыграть очень осторожно

Исполняющий обязанности главного тренера " Металлиста 1925 " Эдмар рассказал о подготовке к матчу 11-го тура УПЛ с "Вересом", который состоится в пятницу, 20 октбря.

– Конечно, всегда, когда нет матчей, ребята скучают по ним, хочется играть, когда ты привык к этому. Но главное, чтобы это время, которое было у нас, было временем, когда мы могли исправить то, чего нам не хватало, особенно в отношении реализации. Сосредоточились на тренировках на действиях атакующего плана. Главное, чтобы это все удалось.

– В каком моральном и физическом состоянии сейчас команда?

– Я думаю, что всегда, когда проигрываешь сложно собраться, но эта павза здесь нам также на пользу. Можно так сказать, что ребята отошли и находятся во вполне нормальном психологическом состоянии. Думаю, имеют хорошее настроение.

– Играть придется против лидера. Насколько, по вашему мнению, справедливо, что "Кривбасс" на первой позиции, и нет ли в команде страха перед ними?

– Конечно, мы изучали последние матчи "Кривбасса", смотрели, как они играли. Их игра сейчас очень хорошо выглядит. Особенно, когда они все бегут вперед, поэтому с ними нужно сыграть очень осторожно. Постараемся сыграть очень достойно против "Кривбасса".

– Все ли футболисты готовы сыграть? Нет больных или травмированных?

– Вроде бы, уже у всех все нормально, в общем. Евгений Ткачук немножко приболел, но уже может играть. Поэтому, думаю, что на эту игру все будут в строю.