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Эдмар: Кривбасс сейчас очень хорошо выглядит - с ними нужно сыграть очень осторожно
Металлист 1925 в пятницу сыграет с Кривбассом
Фото: ФК Металіст 1925
Исполняющий обязанности главного тренера "
– Конечно, всегда, когда нет матчей, ребята скучают по ним, хочется играть, когда ты привык к этому. Но главное, чтобы это время, которое было у нас, было временем, когда мы могли исправить то, чего нам не хватало, особенно в отношении реализации. Сосредоточились на тренировках на действиях атакующего плана. Главное, чтобы это все удалось.
– В каком моральном и физическом состоянии сейчас команда?
– Я думаю, что всегда, когда проигрываешь сложно собраться, но эта павза здесь нам также на пользу. Можно так сказать, что ребята отошли и находятся во вполне нормальном психологическом состоянии. Думаю, имеют хорошее настроение.
– Играть придется против лидера. Насколько, по вашему мнению, справедливо, что "Кривбасс" на первой позиции, и нет ли в команде страха перед ними?
– Конечно, мы изучали последние матчи "Кривбасса", смотрели, как они играли. Их игра сейчас очень хорошо выглядит. Особенно, когда они все бегут вперед, поэтому с ними нужно сыграть очень осторожно. Постараемся сыграть очень достойно против "Кривбасса".
– Все ли футболисты готовы сыграть? Нет больных или травмированных?
– Вроде бы, уже у всех все нормально, в общем. Евгений Ткачук немножко приболел, но уже может играть. Поэтому, думаю, что на эту игру все будут в строю.
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