Вацко: Шахтер ищет нового тренера. В шорт-листе клуба - исключительно европейские специалисты

Дарио Срна будет оставаться исполняющим обязанности главного тренера " Шахтера " до того времени, пока клуб не найдет нового рулевого для команды.

В этом уверен журналист и комментатор Виктор Вацко, который в подтверждение своих слов приводит слова Рината Ахметова , который говорил о том, что "Срна не испугался принять команду, зная, что мы планируем назначить нового тренера".

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Также Вацко утверждает, что руководство действительно ищет тренера. У "горняков" есть шорт-лист из желаемых специалистов, причем это исключительно европейские специалисты.

Однако проблема в том, что в переговорах с потенциальными рулевыми команды пока что нет никакой конкретики, поэтому процесс подписания нового тренера может затянуться.

При этом Срна будет оставаться и.о. до того момента, пока клуб не найдет нового рулевого команды. В дальнейшем же Дарио вернется к должности спортивного директора "Шахтера", о чем у него есть договоренность с Ахметовым.

Напомним, что "Шахтер" на днях довольно неожиданно уволил главного тренера команды Патрика ван Леувена, под руководством которого команда провела всего 105 дней и 12 матчей.