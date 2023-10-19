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Вацко: Шахтер ищет нового тренера. В шорт-листе клуба - исключительно европейские специалисты
Правда, пока что в переговорах с потенциальными кандидатами никакой конкретики
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Дарио Срна будет оставаться исполняющим обязанности главного тренера "
В этом уверен журналист и комментатор Виктор Вацко, который в подтверждение своих слов приводит
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Также Вацко утверждает, что руководство действительно ищет тренера. У "горняков" есть шорт-лист из желаемых специалистов, причем это исключительно европейские специалисты.
Однако проблема в том, что в переговорах с потенциальными рулевыми команды пока что нет никакой конкретики, поэтому процесс подписания нового тренера может затянуться.
При этом Срна будет оставаться и.о. до того момента, пока клуб не найдет нового рулевого команды. В дальнейшем же Дарио вернется к должности спортивного директора "Шахтера", о чем у него есть договоренность с Ахметовым.
Напомним, что "Шахтер" на днях довольно неожиданно уволил главного тренера команды Патрика ван Леувена, под руководством которого команда провела всего 105 дней и 12 матчей.
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