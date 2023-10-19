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Шахтер выходил на испанского тренера Оскара Гарсию, но получил отказ

Премьер-лига
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Горняки продолжают поиски тренера, который заменит ван Леувена

Шахтер выходил на испанского тренера Оскара Гарсию, но получил отказ

фото из свободных источников

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Донецкий "Шахтер" после отставки главного тренера Патрика ван Леувена выходил с предложением возглавить команду на 50-летнего специалиста Оскара Гарсию, сообщает L'Equipe.

Впрочем, тренер, который уже больше года находится без работы, отказался от предложения "горняков".

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Напомним, что последней командой, которую тренировал Гарсия, был "Реймс", с которым он работал с лета 2021-го по октябрь 2022 года.

Также в тренерской карьере испанца фигурируют "Сент-Этьен", "Олимпиакос", "Маккаби" Тель-Авив, "Брайтон", "Уотфорд", "Ред Булл" Зальцбург и юношеская команда "Барселоны" U-19.

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В статье: Шахтер (Донецк) Оскар Гарсия
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Источник:
L'Equipe

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