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Дела сердечные. Как Шахтер оказался похож на Динамо

Премьер-лига
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Назначению Дарио Срны посвящается

Дела сердечные. Как Шахтер оказался похож на Динамо

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Здесь нужно разделять: "Шахтер" как клуб никогда не насмехался по поводу так называемых "динамовских сердец" – кадровой тренерской политики своего вечного антагониста. Подтрунивали, шутили, а иногда откровенно насмехались по этой теме болельщики "Шахтера". А болельщикам можно. Для этого они и болельщики. И их даже не обвинишь в отсутствии дальновидности, ведь в процессе анализа провалов своих конкурентов, как и успеха своих любимых команд, часто верх берут эмоции. Поэтому здесь ни в кого пальцем не тыкнешь со словами "а видишь, как жизнь повернулась". Поэтому остается сухо констатировать в пустоту: а видите, как жизнь повернулась.

Мудрые люди говорят, что Бог не приходит бить палкой. Он просто делает так, что иногда далекие и несвойственные тебе вещи становятся твоей сущностью. И тогда приходится переосмысливать свое прежнее мировоззрение.

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Ну, кто бы мог подумать, что в 2023-м году главным лейтмотивом речи тренера "Шахтера" (пусть и исполняющего обязанности) будет отсылка к делам сердечным? А тут уж и думать не приходится, а просто читать черным по белому на официальном сайте "горняков":

"Сегодня я принял "Шахтер", потому что это моя семья. Когда семье тяжело, нужно помочь. Поэтому я не побоялся даже перед такими играми взять команду и попытаться сделать все, что от меня зависит.

Я им вчера сказал, что я не Гвардиола, я не Клопп, я – Дарио Срна, у которого нет большого опыта тренерской работы, но у меня есть "шахтерское" сердце. "Шахтерское" сердце, которое очень важно для всех. И это сердце мне сказало, что нужно помочь сегодня команде. В такой тяжелой ситуации для страны, для "Шахтера" я не мог отказать и сказал президенту, что обеими руками "за".

На самом деле ничего плохого в политике так называемых клубных сердец нет. Напротив, верные своему ремеслу и месту работы люди должны цениться. Посмотрите на "Реал", где думают (или, может быть, уже мечтают?) о приходе на тренерский мостик Рауля Гонсалеса или Хаби Алонсо. А Пеп Гвардиола в "Барселоне"? "Лацио" точно не отказался бы от тренерской мысли Диего Симеоне, созревавшего в Риме как игрок. И еще можно найти множество подобных примеров. Все они будут противоречить устоявшимся в Украине стереотипам о том, что, мол, плохо доверять ответственную миссию заслуженным клубным людям.

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Породила этот украинский стереотип работа киевского "Динамо", где часто к рулю приходили местные, верные, но не компетентные легенды. Но ведь проблема не в "сердцах". Сергей Ребров показал, что можно быть успешным в одном клубе и как игрок, и как тренер. Проблема в условиях, в которых созревает то или иное решение по тренерским перестройкам. И вот именно в этом компоненте "Шахтер" с отставкой ван Леувена и назначением (пусть даже временным) Дарио Срны стал похож на "Динамо".

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Отставка посреди сезона, без списка проработанных кандидатур на вакантное место, с назначением специалиста, которого можно оценивать по ментальным и харизматичным, но не профессиональным скилам. Такое резюме у девяти из десяти рядовых украинских любителей футбола вызвало бы ассоциацию со столицей, с факсами, (у особо едких – с шубами), но никак не с серпом, молотом и донецкими терриконами.

И уже безразлично, как "Шахтер" пришел туда, куда пришел: все это стало следствием эмоций одного только президента клуба, или, как не стесняются разглагольствовать злые языки, ему кто-то нашептывал на ушко. Теперь поводы для насмешек и издевок появились у другой стороны. Той, которая до сих пор находилась в роли "жертвы".

С другой стороны, закономерность, тенденция, системность – это больше, чем один случай. У каждого бывают плохие дни, неудачные решения и провальные дела. Главное – не ставить их на поток. Если после Срны "Шахтер" возглавит тренер, который будет работать долго и успешно, эмоциональную бурю имени Патрика ван Леувена забудут и спишут на разовое помутнение. А вот если карусель будет крутиться, если бега из угла в угол не прекратятся, то не грех будет задуматься о победе токсичной среды украинского футбола над доселе трезвым футбольным мировоззрением Рината Ахметова.

Но для более глубоких выводов по этому вопросу нужно время.

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В статье: Дарио Срна Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.10.2023 в 15:32
Все простіше, авторе. Ахметов, хоча ще впливовий досі, але зараз він втратив монополію на футбольні справи в Україні, де раніше, протягом двох десятків років все танцювало під його дудку і догідливо все робилось для його блага і для його ахякого клубу. Його фальшиві "успіхи" - це не плід його "тверезого футбольного світогляду", а плід цинічної корупційної монополізації, що поступово, але швидко знищувало розвиток футболу в Україні, і це робилось так потужно і так підло та цинічно, що попереднім монополістам, Суркісам, це й не снилось.
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ukatan (Харьковская обл.)
20.10.2023 в 16:25
Так це клятий Ахметов залишив "Металіст" у 2013 році без Ліги Чемпіонів? А я чомусь завжди на Гриню грішив...
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.10.2023 в 14:54
В обох командах керівники кримінальні злочинці. А людям про серця пишуть...
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+1
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
20.10.2023 в 14:28
Зовсім схоже. У Шахтарі вже четвертий тренер, а у Динамо старого румуна тримають.
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