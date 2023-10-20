Виталий Вернидуб: Бизимана каждый день ходит и всех поздравляет с днем рождения, потому что выучил эти слова

Помощник главного тренера " Кривбасса " Виталий Вернидуб рассказал о том, на каком язікке общаются легионеры клуба.

– На каком языке вы с ними общаетесь – на английском или ребята учат украинский?

– Бизимана немного выучил украинский. Каждый день ходит и всех поздравляет с днем рождения, потому что выучил эти слова. Он меня уже 5 или 6 раз поздравил. Я ему отвечал, что у меня не сегодня день рождения, а он все равно поздравлял.