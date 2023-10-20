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Виталий Вернидуб: Бизимана каждый день ходит и всех поздравляет с днем рождения, потому что выучил эти слова

Премьер-лига
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Легионеры Кривбасса постепенно учат украинский язык

Виталий Вернидуб: Бизимана каждый день ходит и всех поздравляет с днем рождения, потому что выучил эти слова

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Помощник главного тренера "Кривбасса" Виталий Вернидуб рассказал о том, на каком язікке общаются легионеры клуба.

– На каком языке вы с ними общаетесь – на английском или ребята учат украинский?

– Бизимана немного выучил украинский. Каждый день ходит и всех поздравляет с днем рождения, потому что выучил эти слова. Он меня уже 5 или 6 раз поздравил. Я ему отвечал, что у меня не сегодня день рождения, а он все равно поздравлял.

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В статье: Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Джихад Бизимана
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Трибуна

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