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Виталий Вернидуб: Бизимана каждый день ходит и всех поздравляет с днем рождения, потому что выучил эти слова
Легионеры Кривбасса постепенно учат украинский язык
Фото: fckryvbas.com
Помощник главного тренера "
– На каком языке вы с ними общаетесь – на английском или ребята учат украинский?
– Бизимана немного выучил украинский. Каждый день ходит и всех поздравляет с днем рождения, потому что выучил эти слова. Он меня уже 5 или 6 раз поздравил. Я ему отвечал, что у меня не сегодня день рождения, а он все равно поздравлял.
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Источник:Трибуна
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