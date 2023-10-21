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Шевчук: Срна реально был играющим тренером Шахтера

Премьер-лига
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Экс-партнеры по команде

Шевчук: Срна реально был играющим тренером Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine/ Шахтар 2013

Новина українською

Бывший левый защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук прокомментировал выступления своего экс-одноклубника, а сейчас исполняющего обязанности тренера "Шахтера" Дарио Срны, в роли футболиста.

“Это реально был играющий тренер в нашей команде. Луческу очень повезло, что у него был такой игрок на поле. Дарио всегда играл практически без замен, даже когда был график через два на третий. Его присутствие на поле демонстрировало стабильность и силу команды.

Срна – настоящий символ “Шахтера”. Даже сейчас он регулярно принимает участие в благотворительных международных матчах. Можно сказать, что он уже стал послом Украины в футбольном мире”, – сказал Шевчук.

Добавим, что самое большое количество матчей в своей карьере Шевчук провел именно с Дарио Срной – 162.

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В статье: Вячеслав Шевчук Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport-express.ua

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