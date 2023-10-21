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Шевчук: Срна реально был играющим тренером Шахтера
Экс-партнеры по команде
Getty Images/Global Images Ukraine/ Шахтар 2013
Бывший левый защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук прокомментировал выступления своего экс-одноклубника, а сейчас исполняющего обязанности тренера "Шахтера" Дарио Срны, в роли футболиста.
“Это реально был играющий тренер в нашей команде. Луческу очень повезло, что у него был такой игрок на поле. Дарио всегда играл практически без замен, даже когда был график через два на третий. Его присутствие на поле демонстрировало стабильность и силу команды.
Срна – настоящий символ “Шахтера”. Даже сейчас он регулярно принимает участие в благотворительных международных матчах. Можно сказать, что он уже стал послом Украины в футбольном мире”, – сказал Шевчук.
Добавим, что самое большое количество матчей в своей карьере Шевчук провел именно с Дарио Срной – 162.
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