Дебют 18-летнего бразильского вингера. Шахтер объявил первый стартовый состав Дарио Срны

В рамках 11 тура чемпионата Украины "Шахтер" встретится с черкасским ЛНЗ. Исполняющий обязанности главного тренера "горняков" Дарио Срна выбрал стартовый состав на свой дебютный матч.

Основной состав: Ризнык – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Криськив, Зубков, Невертон, Сикан

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Азаров, Чигринский, Матвиенко, Мироши, Кастилло, Эгиналду, Швед, Судаков, Назарина, Келси

Для 18-летнего бразильского вингера Невертона этот матч станет дебютным в стартовом составе "Шахтера". Раньше он выходил только из скамейки для запасных. Также стоит отметить возвращение Дмитрия Топалова, который сыграет впервые с 20 августа.

Встреча между "Шахтером" и ЛНС начнется в 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.