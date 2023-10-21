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Дебют 18-летнего бразильского вингера. Шахтер объявил первый стартовый состав Дарио Срны
Также возвращение украинского молодого защитника
shakhtar.com
В рамках 11 тура чемпионата Украины "Шахтер" встретится с черкасским ЛНЗ. Исполняющий обязанности главного тренера "горняков" Дарио Срна выбрал стартовый состав на свой дебютный матч.
Основной состав: Ризнык – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Криськив, Зубков, Невертон, Сикан
Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Азаров, Чигринский, Матвиенко, Мироши, Кастилло, Эгиналду, Швед, Судаков, Назарина, Келси
Для 18-летнего бразильского вингера Невертона этот матч станет дебютным в стартовом составе "Шахтера". Раньше он выходил только из скамейки для запасных. Также стоит отметить возвращение Дмитрия Топалова, который сыграет впервые с 20 августа.
Встреча между "Шахтером" и ЛНС начнется в 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.
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