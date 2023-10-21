УПЛ. Черноморец - Минай 3:0. Ожидаемый результат

Лучшая домашняя команда чемпионата расправилась на своем поле с главным аутсайдером лиги. Расправилась по делу. “Черноморец” создавал больше, и забил три безответных гола, но при счете 1:0 “Минай” мог претендовать на пенальти. Тем не менее, рефери Новохатний не увидел со стороны Васильева фола в своей штрафной на Булезе. Защитник “Миная” в этом эпизоде получил травму, и не смог продолжить матч.

Старт матча проходил в неспешном ритме, что скорее было на руку “Минаю”. Однако “Черноморец” выглядел намного симпатичнее во владении мячом, его атаки были более продуманными и содержательными. Не было ощущения, что гол – дело времени, однако одесситы были сильнее.

И клас хозяев все же сказался. Очень красивая комбинация. Иеде и Бадибанга разыграли стеночку, Зиги выполнил прострел, а Штогрин переправил мяч в ворота пяткой.

“Минаю” удалось дважды огрызнуться полумоментами, и также был тот самый эпизод с Булезой. Васильев выбивал мяч из-под ног игрока “Миная”, но все же и задел Булезу тоже. Голеностоп 19-летнего футболиста выкрутился неестественным образом, и ему было очень больно. Однако судья Новохатний, рассмотрев эпизод на видео, фола не увидел. “Решение – продолжить игру”, – сказал рефери своему помощнику, и в ответ услышал от Шарана: “Да вы что, ***, ***”. Тренер “Миная” получил желтую.

Шаран надеялся, что во втором тайме его команде удастся переломить игру, но тренер “Миная” ничего позитивного не увидел, и не долго думая провел четыре замены.

В результате закарпатцы пропустили еще дважды. Сначала центрбек Салюк сыграл на перехвате, протащил мяч к штрафной, дал пас Бадибанге, навес, и Штогрин снова был на завершении, а затем автор дубля уже сам отдал ассист, выполнил разрезную передачу на Кузыка.

3:0 – справедливая победа “Черноморца”, что после матча признал и Владимир Шаран. “Минай” остается последней командой чемпионата без единой победы, “Черноморец” временно поднялся на второе место.

Украинская Премьер-лига, одиннадцатый тур. Одесса, “Черноморец”

“Черноморец” – “Минай” 3:0

Голы: Штогрин 19, Штогрин 68, Кузик 81

“Черноморец”: Варакута – Брагару (Гучек 90+2), Ермаков, Салюк, Путря – Шпорн, Васильев – Кузик (Авагимян 84), Штогрин (Дада 88), Бадибанга (Вакула 88) – Иеде (Хадида 87)

“Минай”: Бандура – Булеза (Дмитрук 39), Немчанинов, Мельник, Солдат – Рогозинский (Гечев 54), Витенчук, Ралюченко (Кораблин 66), Вишневский (Голуб 67) – Твердохлиб (Одарюк 66) – Гуничев

Предупреждения: Шаран 39, Мельник 72