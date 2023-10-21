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Данченко: Не играл в стартовом составе 11 месяцев. Это очень много. Но я вернул свои кондиции
Олег о матче с "пивоварами"
Фото: ФК Зоря Луганськ
Защитник луганской "Зари" Олег Данченко прокомментировал
- Олег, легко ли далась победа "Зари" в гостевом матче против "Оболони"?
- Думаю, что матч получился интересным для зрителей. Футболисты обеих команд продемонстрировали бойцовские качества. Поединок получился тяжелым для нас, но, слава Богу, мы выиграли. Я поздравляю всех наших поклонников с такой нужной победой.
- Эта победа стала лишь второй в нынешнем сезоне для "Зари". Удивительно для уровня вашей команды.
- Согласен. Но впереди еще много матчей, будем стараться набирать очки в каждой встрече.
- Был ли Герреро лучшим игроком "Зари" в этой встрече? Ведь он забил два мяча и заработал пенальти.
- Я считаю, что лучшим был весь наш коллектив - ФК "Заря".
- Почему Герреро не бил пенальти в конце встречи, ведь мог сделать хет-трик?
- Я считаю, что это решает главный тренер.
- Олег, вопрос по твоему самочувствию. Ты пропустил немало времени из-за инфаркта. Как ты чувствуешь себя сейчас психологически и физически?
- Тяжело психологически мне было, однако каждый день я тренировался, работал индивидуально. Это очень большой труд. Самое главное, что сейчас мое здоровье в норме.
- Ты не играл с декабря прошлого года в стартовом составе?
- Да, 11 месяцев прошло. Это очень много. Но я вернул свои кондиции.
Напомним, это первый матч в этом сезоне, который Олег отыграл полностью. В феврале этого года у игрока случился инфаркт на тренировочных сборах.
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