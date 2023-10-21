Данченко: Не играл в стартовом составе 11 месяцев. Это очень много. Но я вернул свои кондиции

Защитник луганской "Зари" Олег Данченко прокомментировал победу своей команды в матче против "Оболони" в рамках 11-го тура УПЛ.

- Олег, легко ли далась победа "Зари" в гостевом матче против "Оболони"?

- Думаю, что матч получился интересным для зрителей. Футболисты обеих команд продемонстрировали бойцовские качества. Поединок получился тяжелым для нас, но, слава Богу, мы выиграли. Я поздравляю всех наших поклонников с такой нужной победой.

- Эта победа стала лишь второй в нынешнем сезоне для "Зари". Удивительно для уровня вашей команды.

- Согласен. Но впереди еще много матчей, будем стараться набирать очки в каждой встрече.

- Был ли Герреро лучшим игроком "Зари" в этой встрече? Ведь он забил два мяча и заработал пенальти.

- Я считаю, что лучшим был весь наш коллектив - ФК "Заря".

- Почему Герреро не бил пенальти в конце встречи, ведь мог сделать хет-трик?

- Я считаю, что это решает главный тренер.

- Олег, вопрос по твоему самочувствию. Ты пропустил немало времени из-за инфаркта. Как ты чувствуешь себя сейчас психологически и физически?

- Тяжело психологически мне было, однако каждый день я тренировался, работал индивидуально. Это очень большой труд. Самое главное, что сейчас мое здоровье в норме.

- Ты не играл с декабря прошлого года в стартовом составе?

- Да, 11 месяцев прошло. Это очень много. Но я вернул свои кондиции.

Напомним, это первый матч в этом сезоне, который Олег отыграл полностью. В феврале этого года у игрока случился инфаркт на тренировочных сборах.