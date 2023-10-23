Автор победного гола Днепра-1 в ворота Динамо: Я не герой. Я просто воспользовался моментом

В центральном матче одиннадцатого тура УПЛ "Днепр-1" в гостях одолел "Динамо" 1:0. Единственный гол в составе команды Юрия Максимова забил Алексей Гуцуляк. После игры он поделился впечатлениями с прессой.

– Как чувствует себя футболист, в центральном матче тура забивший мяч и принесший своей команде победу?

– Я не буду говорить о себе, что я герой. Я просто воспользовался моментом и забил гол – вот и все.

– Что это была за атака, которая привела к твоему голу?

– Честно, не помню. Даже еще не смотрел свой гол в повторе. Поэтому не могу что-нибудь сказать. Это была командная работа, которую я верно завершил.

– Что вам говорил в перерыве Максимов?

– Успокаивал. Говорил, что все идет хорошо по плану. Главное, что просил, чтобы мы ничего не придумывали.

– Чем объяснишь свою замену?

– Физически я был готов к тому, чтобы дальше играть. Моя замена связана с тем, что у меня уже была желтая карточка, и мы боялись, чтобы судья не улучил момент, после которого я бы пропускал следующую игру.

– К своей игре у тебя есть претензии?

– Конечно, были ошибки. Не ошибается тот, кто не играет. Всегда есть то, над чем нужно тебе работать.

– Желтую карточку получил по делу?

– Считаю, что там карточки не было. Я видел, что не успеваю, потому не играл в соперника. Просто делал подкат, чтобы заблокировать мяч. Динамовец по инерции ударился в меня и начал орать. Если за это давать желтые…

Затем во втором тайме был момент, когда Леднева бьют по ахиллу сзади, в центре поля, а арбитр ничего за это не дает. Там момент больше тянул на желтую карточку. Но я не судья.

– А что ты чувствовал, когда арбитр пошел смотреть "телевизор", когда рассматривался момент по назначению пенальти?

– Лично я не понимал, почему он вообще пошел просматривать этот эпизод. Я знал точно, что у меня руки не было – выбивал мяч головой очень низко. Не видел, кому я там и куда попал мячом. Насколько ребята потом говорили, там была рука Филиппова, но он ее полностью к телу прижал. Там арбитру не за что было зацепиться.

– Что скажешь по самой игре?

– Она не была легкой. Первый тайм все же был равным. А второй – уже пошли замены, мы где-то "подсели" – не хотели рисковать и играли по счету. Как видите, это принесло нам результат.

– Что дает команде победа над одним из своих главных конкурентов?

– Такая победа дает уверенность. "Динамо" – это всегда бренд. Выигрывать такие матчи – показатель того, что ты не хуже.

- Можно ли говорить, что "Днепр-1" преодолел кризис и набирает ход?

– Конечно. Мы уже отошли от тех неудачных матчей в еврокубках, и на внутренней арене четыре игры уже выиграли. Сейчас у нас выездная серия матчей, в которых мы настраиваем себя только на победу.

Добавим, что "Динамо" впервые в матче УПЛ в этом сезоне не забило, а "Днепр-1" не пропускает уже в четырех играх чемпионата.