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Владельцы клубов УПЛ в среду проведут очередную встрече. Ахметова, наверное, снова не будет
Главной темой обсуждения снова будет судейство
Фото - Анатолій Спиця
Владельцы клубов
Место встречи остется неизменным – конный клуб Equides Club.
Ожидается, что во встрече примут участие Григорий Козловский ("Рух") и Валерий Пересоляк ("Минай"), которые не были на прошлой встрече.
"Черноморец" и "Днепр-1" снова представят Владимир Генинсон и Вячеслав Фридман.
Непонятно, будут ли на встрече представители "Ворсклы" и "Шахтера". Хотя президент "горняков" Ринат Ахметов месяц назад пообещал, что в следующий раз попытается посетить мероприятие, по информации источника, это очень маловероятно. Что касается гендира "Шахтера" Сергея Палкина, то он в этот день будет в "Барселоне" – на матче Лиги чемпионов.
Точно будет отсутствовать представитель "Металлиста 1925". Новый владелец клуба Владимир Носов снова в командировке - на криптоконференции.
Главная тема встречи остается прежней – судейство. Ожидается, что представители обменяются мнениями по поводу недавнего зума с итальянскими кураторами, а затем будут принимать более конкретные решения.
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