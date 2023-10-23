Владельцы клубов УПЛ в среду проведут очередную встрече. Ахметова, наверное, снова не будет

Владельцы клубов УПЛ проведут очередную встречу в нынешнюю среду, 25 октября, сообщает "ТаТоТаке".

Место встречи остется неизменным – конный клуб Equides Club.

Ожидается, что во встрече примут участие Григорий Козловский ("Рух") и Валерий Пересоляк ("Минай"), которые не были на прошлой встрече.

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"Черноморец" и "Днепр-1" снова представят Владимир Генинсон и Вячеслав Фридман.

Непонятно, будут ли на встрече представители "Ворсклы" и "Шахтера". Хотя президент "горняков" Ринат Ахметов месяц назад пообещал, что в следующий раз попытается посетить мероприятие, по информации источника, это очень маловероятно. Что касается гендира "Шахтера" Сергея Палкина, то он в этот день будет в "Барселоне" – на матче Лиги чемпионов.

Точно будет отсутствовать представитель "Металлиста 1925". Новый владелец клуба Владимир Носов снова в командировке - на криптоконференции.

Главная тема встречи остается прежней – судейство. Ожидается, что представители обменяются мнениями по поводу недавнего зума с итальянскими кураторами, а затем будут принимать более конкретные решения.