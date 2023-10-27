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Суд оставил Коломойского в СИЗО еще на 2 месяца

Премьер-лига
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Суд оставил Коломойского в СИЗО еще на 2 месяца

Суспільне

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Суд продлил бизнесмену, экс-президенту "Днепра" Игорю Коломойскому меру пресечения еще на 2 месяца.

Об этом сообщает Суспільне.

"Суд продлил меру пресечения олигарху Коломойскому в виде содержания под стражей еще на два месяца", - передает корреспондент издания из здания суда.

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Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.

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В статье: Игорь Коломойский Днепр война с россией
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