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УПЛ. Колос - Динамо Киев 1:1. Условное преимущество киевлян продолжает таять

Премьер-лига
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(1 голосов)

Динамо не может выиграть в третьем матче подряд

УПЛ. Колос - Динамо Киев 1:1. Условное преимущество киевлян продолжает таять

Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

В трех последних турах чемпионата Украины “Динамо” взяло всего лишь одно очко. В результате, “виртуальное лидерство” киевлян утрачено. Даже если “Динамо” выиграет все три свои перенесенные матчи, то на первое место уже не поднимется.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур. Ковалевка, “Колос”

“Колос” – “Динамо” Киев 1:1

Голы: Лучкевич 51 – Тымчик 19

“Колос”: Фесюн – Бурда, Бондаренко, Черноморец – Емец, Демченко (Тотовицкий 83), Милько, Лучкевич (Золотов 83) – Диего, Салабай (Безбородько 55), Ильин (Болбат 55)

“Динамо”: Бущан – Дубинчак, Попов, Дячук, Тымчик – Шепелев, Бражко – Волошин (Шапаренко 70), Буяльский, Караваев – Ванат

Предупреждения: Емец 89 – Ванат 31, Ванат 63, Бражко 72

Удаление: Ванат 63

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Ванат был удален из-за симуляции и пропустит матч с Шахтером
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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) УПЛ Валерий Лучкевич Колос (Ковалевка) Александр Тымчик
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Комментарии (21)
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Vetgame
28.10.2023 в 17:08
Дальше шахтер, кривбасс и рух, тут вряд ли. Минай в декабре будет, разве что там
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0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.10.2023 в 17:26
админы, где коммент про бомбардировки? героя все должны знать!
Ответить
+1
0
Консул (Звягель )
28.10.2023 в 17:20
Непогана гра двох середняків УПЛ.
Ответить
+3
0
Pianist (Київ)
28.10.2023 в 17:19
Что теперь? Переезды? Много времени в автобусе? Далеко от семей? Судьи и федерация? Воздушные тревоги? :))) Уникальная ситуация: есть клуб, фаны которого ненавидят главного тренера, презирают мажоров-игроков, проклинают врага-президента… При этом абсолютно ничего не меняется. Цирк.
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+1
0
vinn (Khmelnitskу)
28.10.2023 в 17:18
хочу побачити нашого любителя дідів з села, який постійно нализуввав суркісу і захоплювався його геніальністю менеджмента виправдання вже придумав???
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
28.10.2023 в 17:12
Здавалось би вже вдалося і рахунок відкрити, і перший тайм на нуль відіграти Але знов пропустили, а суддя лишив Динамо примарної надії нарешті здобути перемогу! Ванат падав через ВИСТАВЛЕНУ НОГУ суперника! Якщо суддя такий суровий, чому ж він тоді не демонстрував картки господарям, коли вони теж падали після контактів А так грали хто кого перебігає, без жодної футбольної думки про розвиток подій... І ніхто нікого не перебігав.
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0
-4
megrivan (Курячі Лози)
28.10.2023 в 17:16
Суддя "трошки" заробив на тому, що залишив Динамо без основного форварда перед грою з Шахтарем. Виконав фінансову обіцянку, хоча симуляції там не було, а було порушення проти Ваната.
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+1
-3
aleks68
28.10.2023 в 17:17
ещё один
+1
-1
aleks68
28.10.2023 в 17:16
с тобой всё понятно.достань платок-вытри слёзы и сопли.во всех бедах динамо как всегда виноваты судьи
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+2
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.10.2023 в 17:17
падал или нырял через ногу?
Ответить
+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
28.10.2023 в 17:19
Ну і куди ж без "воплей-соплей" сліпишей... Їм ж головне не ФУТБОЛ, а нагидити!
Ответить
0
-3
aleks68
28.10.2023 в 17:22
а сколько вы гадили всем остальным?память отшибло?
+1
0
avatar
walcom (Киев)
28.10.2023 в 17:06
Игра равных двух сельских команд
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+5
0
наварін (Київ)
28.10.2023 в 17:07
Ви не праві.Селище міського типу. Ближче до містечка.
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+3
-1
наварін (Київ)
28.10.2023 в 17:06
Ой ой ой оййой. Чемпіонат київської області. одне тішить.Гол Лучкевича і активні коментарі Місстера.
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+1
0
varenik3970 (Минск)
28.10.2023 в 17:05
Румынам позорище , получать карточки за симуляцию !! попробуйте играть просто в футбол ,без ваших фирменных кривляний !
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+1
-1
aleks68
28.10.2023 в 17:02
интересно когда суркис избавится от старого маразматика?что ещё нужно?
Ответить
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.10.2023 в 17:05
а может от Суркиса пора избавится?
Ответить
+3
0
avatar
Баpceлиниуc
28.10.2023 в 17:09
Та он и сам хочет избавиться от Динамо. )
+1
-1
avatar
Баpceлиниуc
28.10.2023 в 17:06
Просто Изя на неустойке экономит. )
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0
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.10.2023 в 16:58
Великолепно!!!
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+4
-2

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