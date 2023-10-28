УПЛ. Колос - Динамо Киев 1:1. Условное преимущество киевлян продолжает таять

Что теперь? Переезды? Много времени в автобусе? Далеко от семей? Судьи и федерация? Воздушные тревоги? :))) Уникальная ситуация: есть клуб, фаны которого ненавидят главного тренера, презирают мажоров-игроков, проклинают врага-президента… При этом абсолютно ничего не меняется. Цирк.