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УПЛ. Колос - Динамо Киев 1:1. Условное преимущество киевлян продолжает таять
Динамо не может выиграть в третьем матче подряд
Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий
В трех последних турах чемпионата Украины “Динамо” взяло всего лишь одно очко. В результате, “виртуальное лидерство” киевлян утрачено. Даже если “Динамо” выиграет все три свои перенесенные матчи, то на первое место уже не поднимется.
Украинская Премьер-лига, 12-й тур. Ковалевка, “Колос”
“Колос” – “Динамо” Киев 1:1
Голы: Лучкевич 51 – Тымчик 19
“Колос”: Фесюн – Бурда, Бондаренко, Черноморец – Емец, Демченко (Тотовицкий 83), Милько, Лучкевич (Золотов 83) – Диего, Салабай (Безбородько 55), Ильин (Болбат 55)
“Динамо”: Бущан – Дубинчак, Попов, Дячук, Тымчик – Шепелев, Бражко – Волошин (Шапаренко 70), Буяльский, Караваев – Ванат
Предупреждения: Емец 89 – Ванат 31, Ванат 63, Бражко 72
Удаление: Ванат 63
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