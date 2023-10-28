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Гости держатся на высоте. Заря - Полесье 0:1. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря - Полесье ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Гости держатся на высоте. Заря - Полесье 0:1. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Зоря"

Новина українською

Подопечные Юрия Калитвинцева добыли три очка на выезде. Важные баллы, благодаря которым команда недалеко отстала от первого места - "Кривбасса". Сейчас у лидеров чемпионата 26 баллов, у сегодняшних победителей - 25.

Луганчане пятый раз подряд не побеждают дома. Сегодняшнее поражение им оформил новичок "волков" Макуана, который забил единственный гол в матче на 16-й минуте.

УПЛ. 12-й тур
Киевская область. Стадион "Левый Берег"
Арбитр в поле - Андрей Коваленко (Полтава)
"Заря" - "Полесье" 0:1
Голы: Макуана 16

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В статье: Заря (Луганск) Полесье (Житомир)
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