Гости держатся на высоте. Заря - Полесье 0:1. Видеообзор матча

Подопечные Юрия Калитвинцева добыли три очка на выезде. Важные баллы, благодаря которым команда недалеко отстала от первого места - "Кривбасса". Сейчас у лидеров чемпионата 26 баллов, у сегодняшних победителей - 25.

Луганчане пятый раз подряд не побеждают дома. Сегодняшнее поражение им оформил новичок "волков" Макуана, который забил единственный гол в матче на 16-й минуте.