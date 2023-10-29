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Габовда: У Вереса есть полное доверие к тренерскому штабу
Жители остаются с Лавриненко во главе
Фото: НК Верес
И. о. спортивного директора "Вереса" Юрий Габовда прокомментировал слухи, что главный тренер команды Сергей Лавриненко может быть уволен из-за неудачи в матче 12 тура УПЛ против "Вереса".
“Матч сверхважный для нас всех, а не только для тренера и его штаба. Я также уже давал комментарий по этому поводу. У нас есть полное доверие к тренерскому штабу. Поэтому мы готовимся к этому и предстоящим матчам”, - сказал Габовда.
Отметим, что за 10 матчей чемпионата "Верес" набрал шесть очков. Меньше – только у “Миная “(5), однако он провел на одну встречу больше.
За ходом событий поединка между закарпатцами и ровенчанами можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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