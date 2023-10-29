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Морозко: Я играл не на своей позиции, но мы победили. Заря - Полесье 0:1
Евгений Морозко прокомментировал победу своей команды против Зари
Cкриншот: канал Полісся на YouTube
Вчера в рамках 12 тура УПЛ "Полесье" обыграло "Зарю" со счетом 0:1, гол забил Бен Макуана. Защитник Евгений Морозко прокомментировал победу своей команды.
На вчерашнюю игру повлияли и погодные условия. В первом тайме мы играли лучше, а во втором пришлось много обороняться. Слава богу, мы получили три очка и идем дальше.
Также Морозко прокомментировал свои действия на поле:
Во втором тайме я играл не совсем на своей позиции, нужно было сыграть слева в защите. Я считаю, что получилось неплохо, но, главное - что выиграли.
Подытожил защитник "Полесья", что игра с "Зарей" была как будто за 6 очков, он, команда и тренерский штаб довольны победой. Следующая игра "Полесья" пройдет в Кубке Украины против "Александрии".
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