Морозко: Я играл не на своей позиции, но мы победили. Заря - Полесье 0:1

Вчера в рамках 12 тура УПЛ "Полесье" обыграло "Зарю" со счетом 0:1, гол забил Бен Макуана. Защитник Евгений Морозко прокомментировал победу своей команды.

На вчерашнюю игру повлияли и погодные условия. В первом тайме мы играли лучше, а во втором пришлось много обороняться. Слава богу, мы получили три очка и идем дальше.

Также Морозко прокомментировал свои действия на поле:

Во втором тайме я играл не совсем на своей позиции, нужно было сыграть слева в защите. Я считаю, что получилось неплохо, но, главное - что выиграли.

Подытожил защитник "Полесья", что игра с "Зарей" была как будто за 6 очков, он, команда и тренерский штаб довольны победой. Следующая игра "Полесья" пройдет в Кубке Украины против "Александрии".