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Шаран: Психологическая подготовка - самое важное в футболе

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Владимир Шаран о ничье Миная с Вересом

Шаран: Психологическая подготовка - самое важное в футболе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня прошел матч двух аутсайдеров "Минай" - "Верес". Тренер "Миная" поделился эмоциями по завершению игры:

Все понимали, в каком положении находятся "Верес" и "Минай". Это команды с последних мест таблицы. Действительно, все хотят находиться выше, но к сожалению, мы там, где есть. Сегодня выходили играть - и немножко нервничали. Даже очень. Не узнал свою команду в течение первых 30-ти минут. Надо было принимать какие-то решения. Приняли решение делать сразу две замены, это было правильное решение. Игра выровнялась, а когда вышли Вишневский, Панасенко - это было усиление для нас. Могли, даже вырвать победу. Хотя у "Вереса" было достаточно моментов для того, чтобы открыть счет, но надежная игра нашего вратаря способствовала тому, что и первый тайм, и игру в целом завершили со счетом 0:0.

Владимир Шаран поделился, в чем была проблема игры:

Футбол - такая игра, что на первый план, получается, психология и борьба. Эту борьбу мы сегодня проиграли, к сожалению. Мало конструктива. Булеза выпал, начинали атаки мы не так, как нам хотелось. Немчанинов вынужденно играл слева. Кравчук и Мельник - единственные центральные защитники, Мельник еще и получил травму. Конструктива было мало. Понадеялся на Кораблина и Твердохлеба, но у них не получалось. Выпустил Вишневсього во втором тайме, а Рогозинскому пришлось опуститься ниже. И у нас, даже начали появляться моменты для того, чтобы выиграть этот сложный матч. Благодарен ребятам, они старались, насколько могли, играть в футбол.

Подытожил главный тренер "Миная" то, что он все равно благодарен ребятам, за их попытки играть в футбол. Владимир Шаран желает больше конструктива в игре и психологической уверенности.

Напомним, матч "Минай" - "Верес" завершился со счетом 0:0, после этой игры "Минай" занимает последнее место в УПЛ.

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В статье: Владимир Шаран Верес
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Источник:
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