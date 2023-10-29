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Голодюк: Мы были готовы ко второму тайму с Ворсклой только на словах
Коуч "Металлиста 1925" о поединке с командой Скрипника
metalist1925.com
Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал
"По тому, как развивался матч, мы не довольны результатом. Сегодня на поле мы увидели настоящую команду. Все поддерживали друг друга. Через труд, мы переживем этот момент. Главное не опускать руки, голову и через тренировки исправлять ситуацию.
Сидоров очень важный игрок для нас. Мы его поддерживали и будем поддерживать. По нему было видно, что психологически он очень переживал, что не мог забить. Мы надеемся, что этот гол придаст ему уверенности в будущем.
Наверное, мы были готовы ко второму тайму только на словах. Надо было выйти и как минимум первые минуту тайма отыграть очень надежно. Однако это наш не первый пропущенный гол сразу после перерыва. С этим нужно что-то делать, искать ответы", - рассказал Голодюк.
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