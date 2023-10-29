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Ахметов провел встречу с новым тренером Шахтера Пушичем
Встретились лично в Киеве
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Сегодня, 29-го октября в Киеве президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов провел личную встречу с новоиспеченным наставником "горняков" Марино Пушичем.
На встрече также присутствовали спортивный директор клуба Дарио Срна и ассистент главного тренера Марио Станич.
Как сообщает официальный сайт "Шахтера", на встрече Ахметов и Пушич провели детальный и конструктивный разговор о настоящем команды и видении ее развития в будущем.
Также президент "горняков" поблагодарил Пушича и его штаб за то, что в такое тяжелое для нашей страны, украинского футбола и клуба время они приняли смелое решение приехать в Украину.
Ахметов поздравил боснийского специалиста с назначением и подарил символическую футболку "горняков" с номером 38 (прим. - как 38-му тренеру в истории "Шахтера").
"Я очень вам благодарен, что сегодня вы здесь, что вами руководил не страх перед приездом в Украину, а огромное желание сделать украинскую команду сильнее, сделать все, чтобы радовать украинских болельщиков, болельщиков донецкого "Шахтера" красивой, яркой атакующей игрой", - обратился Ринат Ахметов к Марино Пушичу.
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