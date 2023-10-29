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Ахметов провел встречу с новым тренером Шахтера Пушичем

Премьер-лига
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Встретились лично в Киеве

Ахметов провел встречу с новым тренером Шахтера Пушичем

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Сегодня, 29-го октября в Киеве президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов провел личную встречу с новоиспеченным наставником "горняков" Марино Пушичем.

На встрече также присутствовали спортивный директор клуба Дарио Срна и ассистент главного тренера Марио Станич.

Как сообщает официальный сайт "Шахтера", на встрече Ахметов и Пушич провели детальный и конструктивный разговор о настоящем команды и видении ее развития в будущем.

Также президент "горняков" поблагодарил Пушича и его штаб за то, что в такое тяжелое для нашей страны, украинского футбола и клуба время они приняли смелое решение приехать в Украину.

Ахметов поздравил боснийского специалиста с назначением и подарил символическую футболку "горняков" с номером 38 (прим. - как 38-му тренеру в истории "Шахтера").

"Я очень вам благодарен, что сегодня вы здесь, что вами руководил не страх перед приездом в Украину, а огромное желание сделать украинскую команду сильнее, сделать все, чтобы радовать украинских болельщиков, болельщиков донецкого "Шахтера" красивой, яркой атакующей игрой", - обратился Ринат Ахметов к Марино Пушичу.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
ФК "Шахтер"

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