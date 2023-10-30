Климчук: Есть аспекты, в которых Руху нужно прибавить

Нападающий "Руха" Юрий Климчук прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура УПЛ с "Александрией" (0:0).

"Мы знали как будет играть "Александрия" и в принципе соперник ничем нас не удивил. У нас было достаточно моментов, чтобы выигрывать этот матч, но где-то не повезло, а где-то не хватило опыта, ведь у нас достаточно молодая команда. Поэтому и такой результат - 0:0.

Во втором тайме были замены, которые усилили игру в атаке, можно даже сказать, что мы пошли ва-банк. Впрочем "Руху" не удалось дожать соперника. Я бы не сказал, что мы плохо играем дома и лучше выглядим на выезде. У нас беспроигрышная домашняя серия.

Но есть аспекты, в которых нам нужно прибавить. В частности, это касается игры в завершающей стадии. Большинство команд играет против нас вторым номером, поэтому надо улучшить позиционные атаки. Мы будем тренироваться и отрабатывать эти моменты", - сказал Климчук.