Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0

В пригороде Ужгорода в воскресенье, 29-го октября, состоялся матч двух худших команд лиги, двух аутсайдеров. "Минай" в этом сезоне еще не выигрывал, "Верес" победил только однажды. Статистика не изменилась после очной встречи конкурентов – победы никто не одержал. Хотя матч был достаточно интересный.

За этим матчем вживую наблюдал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Его фото – вашему вниманию.

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