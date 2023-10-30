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Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0

Премьер-лига
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Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В пригороде Ужгорода в воскресенье, 29-го октября, состоялся матч двух худших команд лиги, двух аутсайдеров. "Минай" в этом сезоне еще не выигрывал, "Верес" победил только однажды. Статистика не изменилась после очной встречи конкурентов – победы никто не одержал. Хотя матч был достаточно интересный.

За этим матчем вживую наблюдал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Его фото – вашему вниманию.

Фотогалерея

Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 1Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 2Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 3Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 1Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 2Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 4Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 5Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 6Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 7Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 8Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 1Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 2Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 3Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 4Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 5Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 6Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 7Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 8Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 9Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 10Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 1Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 2Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 3Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 4Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 5Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 6Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 7Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 8Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 9Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 10Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 1Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 2Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 3Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 4Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 5Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 6Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 10Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 7Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 8Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0 - фото 9
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