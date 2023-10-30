Мое убеждение, что некоторые игроки Динамо устали от Луческу - Журналист

Главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов рассказал о напряженной ситуации, которая сложилась в киевском "Динамо".

"Было много вопросов: "Что происходит с "Динамо"?" и "Что делать с той игрой и результатами команды Луческу?". Но действительно ли это команда Луческу? Насколько тренер в матче с "Колосом" руководил происходящим на поле? У меня большие сомнения.

Я внимательно смотрел матч, смотрел за эмоциями футболистов, и они мне не нравятся. Мое убеждение, что некоторые игроки "Динамо" устали от главного тренера. По потерянным очкам "Динамо" уже не является лидером чемпионата, но является лидером по непонятности. Что дальше? Как будет команда вылезать из кризиса? Как проведет эту неделю перед матчем с "Шахтером"? Каков будет тренировочный процесс? Какие будут эмоции? Будет ли встреча президента с главным тренером? Будет ли разговор главного тренера или президента с футболистами?

Ситуация в "Динамо" – это то, что месяц назад было в "Шахтере". В "Шахтере" некоторые игроки были устали от главного тренера и у меня такое впечатление, что в "Динамо" тоже игроки устали. Я вижу недовольство футболистов, когда им Луческу что-то подсказывает. Очень часто лица футболистов "Динамо" – бесцветные, безэмоциональные.

Я не чувствую, что Луческу и команда – это единственный организм. Есть много внутренних разговоров, что сотрудничество Луческу и "Динамо" может закончиться раньше, чем в конце сезона. Потому что чем дальше – тем хуже", - заявил журналист.