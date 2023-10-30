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"Если Динамо проиграет Шахтеру, изменения будут мгновенные", - Цыганык предполагает увольнение Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Журналист говорит о том, что главный тренер Динамо может уйти в отставку после матча с Шахтером

"Если Динамо проиграет Шахтеру, изменения будут мгновенные", - Цыганык предполагает увольнение Луческу

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык предположил, что в случае поражения "Шахтеру" в 13-м туре УПЛ "Динамо" может попрощаться с главным тренером Мирчей Луческу.

"Если "Динамо" проиграет "Шахтеру", изменения будут мгновенные. Никто терпеть дальше не будет, понимая, что летом тренер и так уйдет.

Я не исключаю, что в случае поражения "Шахтеру" могут быть изменения.

Кто может заменить Луческу? Мы понимаем, что первый кандидат – Шовковский. Но есть некоторые вопросы, потому что Шовковский работает в тренерском штабе.

Есть вариант с Костюком, который работает с молодежью и хорошо знает игроков, которых он воспитывал.

Конечно, принимать решение будет Игорь Суркис, но он будет принимать это решение, сворее всего, если команда проиграет. Если же команда сыграет вничью или выиграет, Луческу останется.

Также хочу сказать, что сейчас поиск тренера не ведется. Если уйдет Луческу, то будет кто-то из тех людей, которые работают в структуре клуба", - сказал Цыганык.

Напомним, что матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 3 ноября, и начнется в 17:00.

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В статье: Мирча Луческу Александр Шовковский Игорь Костюк Динамо (Киев) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.10.2023 в 19:32
увольнение Мирчи дорого будет стоить Суркису --он на это не пойдёт
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