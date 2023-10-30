"Если Динамо проиграет Шахтеру, изменения будут мгновенные", - Цыганык предполагает увольнение Луческу

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык предположил, что в случае поражения "Шахтеру" в 13-м туре УПЛ " Динамо " может попрощаться с главным тренером Мирчей Луческу.

"Если "Динамо" проиграет "Шахтеру", изменения будут мгновенные. Никто терпеть дальше не будет, понимая, что летом тренер и так уйдет.

Я не исключаю, что в случае поражения "Шахтеру" могут быть изменения.

Кто может заменить Луческу? Мы понимаем, что первый кандидат – Шовковский. Но есть некоторые вопросы, потому что Шовковский работает в тренерском штабе.

Есть вариант с Костюком, который работает с молодежью и хорошо знает игроков, которых он воспитывал.

Конечно, принимать решение будет Игорь Суркис, но он будет принимать это решение, сворее всего, если команда проиграет. Если же команда сыграет вничью или выиграет, Луческу останется.

Также хочу сказать, что сейчас поиск тренера не ведется. Если уйдет Луческу, то будет кто-то из тех людей, которые работают в структуре клуба", - сказал Цыганык.