Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Если Динамо проиграет Шахтеру, изменения будут мгновенные", - Цыганык предполагает увольнение Луческу
Журналист говорит о том, что главный тренер Динамо может уйти в отставку после матча с Шахтером
Фото: fcdynamo.com
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык предположил, что в случае поражения "Шахтеру" в 13-м туре УПЛ "
"Если "Динамо" проиграет "Шахтеру", изменения будут мгновенные. Никто терпеть дальше не будет, понимая, что летом тренер и так уйдет.
Я не исключаю, что в случае поражения "Шахтеру" могут быть изменения.
Кто может заменить Луческу? Мы понимаем, что первый кандидат – Шовковский. Но есть некоторые вопросы, потому что Шовковский работает в тренерском штабе.
Есть вариант с Костюком, который работает с молодежью и хорошо знает игроков, которых он воспитывал.
Конечно, принимать решение будет Игорь Суркис, но он будет принимать это решение, сворее всего, если команда проиграет. Если же команда сыграет вничью или выиграет, Луческу останется.
Также хочу сказать, что сейчас поиск тренера не ведется. Если уйдет Луческу, то будет кто-то из тех людей, которые работают в структуре клуба", - сказал Цыганык.
Напомним, что матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 3 ноября, и начнется в 17:00.
Популярное сейчас
- Агробизнес уже второй, Чернигов опускается на дно. Результаты и таблица Первой лиги
- ВСУ ударили по базе российской ПВО в Крыму. Также подтверждено уничтожение системы С-400 в Луганске
- Кубок Украины, Динамо против Шахтера, Боруссия (Д) против Баварии. Расписание футбола на тридцатое октября - пятое ноября
- Фридман: На встрече владельцев клубов УПЛ был бенефис Суркиса с рассказом о том, как он 30 лет ведет борьбу с судейским произволом
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри