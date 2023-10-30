Вацко: Я слышал от нескольких людей, что Шевчуку предлагали возглавить Верес, хотя Надеин говорит, что это ложь

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко поделился своей информацией по поводу инсайда о том, что Вячеслав Шевчук отказался возглавить " Верес ".

"Правда ли, что Шевчук отказался от должности главного тренера? Здесь щекотливый вопрос, потому что я слышал от нескольких людей, что Шевчуку предлагали возглавить "Верес", но он отказался от должности главного тренера.

А с другой стороны – я разговаривал на днях с Иваном Надеиным. Он говорит, что это ложь. Он даже в публичной плоскости об этом сказал, поэтому здесь выводы делайте сами", – сказал Вацко.