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Вацко: Я слышал от нескольких людей, что Шевчуку предлагали возглавить Верес, хотя Надеин говорит, что это ложь

Премьер-лига
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Деликатный вопрос

Вацко: Я слышал от нескольких людей, что Шевчуку предлагали возглавить Верес, хотя Надеин говорит, что это ложь

Фото: НК Верес

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко поделился своей информацией по поводу инсайда о том, что Вячеслав Шевчук отказался возглавить "Верес".

"Правда ли, что Шевчук отказался от должности главного тренера? Здесь щекотливый вопрос, потому что я слышал от нескольких людей, что Шевчуку предлагали возглавить "Верес", но он отказался от должности главного тренера.

А с другой стороны – я разговаривал на днях с Иваном Надеиным. Он говорит, что это ложь. Он даже в публичной плоскости об этом сказал, поэтому здесь выводы делайте сами", – сказал Вацко.

Напомним, что после 12 туров "Верес" идет на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ - в активе команды Сергея Лавриненко 7 очков.

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В статье: Вячеслав Шевчук Виктор Вацко Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
Вацко Live

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