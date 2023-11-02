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Кирилл Ковалец близок к возвращению в строй после травмы
Однако в Кубке горожанам он не сможет помочь
Сегодня, 2-го ноября в четвертьфинале Кубка Украины "Полесье" будет принимать "Александрию".
Как сообщает Sport.ua, "горожанам" из-за травм не смогут помочь Кирилл Ковалец, Андрей Кулаков, Александр Беляев и Артур Микитишин.
Зато вернулся в строй Юрий Копина, который не играл в последних матчах чемпионата УПЛ.
Также по информации источника, повреждение голени у капитана команды Кирилла Ковальца оказалось несерьезным и он планирует принять участие в очередном календарном матче чемпионата УПЛ – с "Днепром-1", который состоится 6-го ноября.
Матч "Полесье" - "Александрия" начнется в 15:00.
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