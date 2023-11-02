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Голкипер Руха: Днепр-1 провел фактически лишь две опасных атаки до середины тайма и забил два гола

Премьер-лига
Обновлено

Рух проиграл Днепру-1 0:2

Голкипер Руха: Днепр-1 провел фактически лишь две опасных атаки до середины тайма и забил два гола

fcrukh.com

Новина українською
Новина українською

Вратарь "Руха" Юрий-Владимир Герета прокомментировал поражение от "Днепра-1" (0:2) в перенесенном матче 5-го тура УПЛ, который стал первым в стартовом составе основной команды львовян для 19-летнего голкипера.

"В целом это была хорошая игра в исполнении нашей команды, но в итоге – плохой результат. Мы продемонстрировали целеустремленность и были заряжены на победу, но, к сожалению, так не произошло.

Возможно, пропущенные голы стали следствием расконцентрации. Первые 20 минут матча были одними из лучших в сезоне "Руха". Но "Днепр-1" провел фактически лишь две опасных атаки до середины тайма и забил два гола. Нам просто не повезло.

"Днепр-1" – сильный соперник, который представлял Украину в еврокубках. И то, что мы показали в этой игре, свидетельствует, что наша команда движется в правильном направлении. "Руху" не хватило только точного завершающего удара. Все шло к тому, что мы забьем, ведь создали много моментов, но в этот вечер фарт был не на нашей стороне", - сказал Герета.

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Источник:
ФК Рух
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