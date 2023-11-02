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Сабо: Если Суркис не хочет увольнять Луческу, то пусть поставит главным Шовковского, а Мирча будет его помощником

Премьер-лига

Интересная идея от Йожефа Йожефовича

Сабо: Если Суркис не хочет увольнять Луческу, то пусть поставит главным Шовковского, а Мирча будет его помощником

fcdynamo.com

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Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо выдвинул интересную идею решения тренерской проблемы в киевской команде.

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"Многие сейчас говорят, что если "Динамо" не выиграет у "Шахтера", то у Суркиса не хватит больше сил терпеть, и Луческу будет уволен. Но у румына есть контракт, сам он точно не уйдет.

У Суркисов нет таких денег, чтобы ими можно было сорить. Я бы предложил такой вариант. Если Луческу ничего не может дать команде, то поставьте руководить Шовковского! Луческу увольнять не надо, пусть будет его помощником и сидит на зарплате. Это единственный вариант, чтобы не платить неустойку. Но Шовковскому зарплату поднять придется, если он все-таки станет главным тренером", - сказал Сабо.

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Мирча Луческу Александр Шовковский Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
Український футбол
Комментарии
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romajan (Киев)
02.11.2023 в 22:03
А якщо в контракті написано "головний тренер" ? Доведеться Сашка робити найголовнішим
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Комментарии 1
romajan (Киев)
02.11.2023 в 22:03
А якщо в контракті написано "головний тренер" ? Доведеться Сашка робити найголовнішим
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