Сабо: Если Суркис не хочет увольнять Луческу, то пусть поставит главным Шовковского, а Мирча будет его помощником

Бывший игрок и тренер киевского " Динамо " Йожеф Сабо выдвинул интересную идею решения тренерской проблемы в киевской команде.

"Многие сейчас говорят, что если "Динамо" не выиграет у "Шахтера", то у Суркиса не хватит больше сил терпеть, и Луческу будет уволен. Но у румына есть контракт, сам он точно не уйдет.

У Суркисов нет таких денег, чтобы ими можно было сорить. Я бы предложил такой вариант. Если Луческу ничего не может дать команде, то поставьте руководить Шовковского! Луческу увольнять не надо, пусть будет его помощником и сидит на зарплате. Это единственный вариант, чтобы не платить неустойку. Но Шовковскому зарплату поднять придется, если он все-таки станет главным тренером", - сказал Сабо.