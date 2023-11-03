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Динамо - Шахтер: Супряга сыграл впервые с января 2022 года. Дебют 17-летнего форварда Пономаренко
Динамо проиграло Шахтеру с большими проблемами в атаке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 3 ноября, проходит главный матч 13-го тура
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Счет к 85-й минуте был 1:0 в пользу "горняков", и Мирча Луческу бросил спасать ситуацию одного из своих немногих доступных форвардов Владислава Супрягу.
Владислав долго восстанавливался после травмы и набирал форму.
Последний раз он появлялся на поле более 1,5 года назад в составе "Сампдории" 6 января 2022 года.
Также в составе первой команды киевлян дебютировал 17-летний форвард Матвей Пономаренко, который вышел н замену на 88-й минуте.