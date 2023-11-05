Шаран о ничье с Ворсклой: Для нас это важный бал

Коуч "Миная" Владимир Шаран прокомментировал для УПЛ ТБ ничейный результат с "Ворсклой" (0:0).

Если учитывать, что в предыдущем матче с "Вересом" мы проиграли борьбу в первом тайме, то настраивались не уступить "Ворскле" в борьбе, потому что в мастерстве мы уступаем. Тем более видели, какая сегодня погода. Это была основная задача. Однако ребята показали характер, бились, старались, и в этом компоненте у меня претензий к ним нет. Конечно, в техническом плане мы видим, что у нас проблем достаточно, но все равно, я думаю, это очень важный для нас пункт, который мы заработали.

В перерыве ничего особенного не говорил. Просил, чтобы продолжали так играть. Первый тайм был против ветра, второй – по, и мы старались больше накрывать, прессинговать. Но понимали, что силы покидают нас и в принципе моментов у нас не было во втором тайме.