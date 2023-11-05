Лавриненко: Если бы Верес выиграл Лигу чемпионов - все равно были бы люди, которым что-то не нравится

Наставник "Вереса" Сергей Лавриненко о критике и давлении от болельщиков:

"Относительно давления с трибун и критики болельщиков - это давление продолжается с того момента, когда я выехал в Ровно на заседание наблюдательного совета. Даже до подписания контракта. И это давление не уменьшается. Я ежедневно встречаюсь с этой критикой. Каждый болеет так, как умеет. Я стараюсь качественно делать свою работу и на полную использовать тот потенциал, который у меня сейчас есть.

Люди, которые критикуют - не учитывают кадровых проблем в команде. Не учитывают то, сколько футболистов в команде, какого качества эти футболисты, здоровы они или нет. Зато все хотят обыгрывать Зарю и всех остальных соперников. Но для таких побед нужна работа не только тренера, но и всего клуба и болельщиков, в том числе.

Если человек болеет за Верес - он должен поддерживать команду. Всем сердцем. А не кричать с трибуны что-то тренеру и футболистам. Чем это поможет? Я - стрессоустойчивый и могу выдержать любую критику. Люди имеют право на критику. Но мы делаем свое дело. И только время покажет, сможем ли мы что-то изменить. Но, даже если бы Верес выиграл Лигу чемпионов - все равно были бы люди, которым что-то не нравится.

Я в команде четыре месяца. Три месяца - идет чемпионат. Как изменить все уже в процессе работы? Поэтому на критику и давление я не обращаю внимания и делаю свою работу.", - подытожил главный тренер.