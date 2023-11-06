Хомченовский о матче с Полесьем: Это поединок лидеров

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский пообщался с прессой в преддверии гостевого матча 13-го тура УПЛ против житомирского "Полесья".

– Дмитрий, как чувствуешь себя после травмы, как оценишь физические кондиции?

– Считаю, все хорошо. Работаю в общей группе уже вторую неделю. Чувствую себя достаточно неплохо. В принципе набрал необходимые кондиции, ведь время было. Спасибо, двигаемся вперед.

– Какие мысли перед игрой с "Полесьем"?

- Соперник – достаточно крепкий и непростой. Обе команды ожидает тяжелый матч. Будет любопытно, ведь это поединок лидеров УПЛ.

– В прошлом туре, когда ты выходил на замену, Бескоровайный вручил тебе капитанскую повязку. Довольно красивый шаг. Признайся, это была его инициатива или тренерские наставления?

– Это инициатива Даниила, очень благодарю его за это, что он так сделал. Честно, не ожидал этого шага. Это подчеркивает, что у нас настоящая семья. Семья "Кривбасс", где все друг за друга всегда поддерживают.

Напомним, матч "Полесье" – "Кривбас" состоится шестого ноября в 15:00.