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Георгий Судаков: Я полностью уверен, что Де Дзерби будет в будущем работать в гранде
Полузащитник Шахтера поделился мыслями по поводу перспектив Роберто Де Дзерби
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мыслями по поводу перспектив бывшего тренера Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет "Брайтон".
"Я полностью уверен, что Де Дзерби будет в будущем работать в гранде. Думаю, что "Манчестер Сити" - один из них.
Это очень солидный тренер, я помню его как очень импульсивного человека. Думаю, что Роберто может тренировать любую команду в мире, поэтому неважно, будет это "Манчестер Сити" или "Барселона", - приводит слова Судакова Sport.es.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера "Реала" ближайшим летом. Итальянец работает в английской команде с сентября прошлого года. На данный момент "Брайтон" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.