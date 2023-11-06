Георгий Судаков: Я полностью уверен, что Де Дзерби будет в будущем работать в гранде

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мыслями по поводу перспектив бывшего тренера Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет "Брайтон".

"Я полностью уверен, что Де Дзерби будет в будущем работать в гранде. Думаю, что "Манчестер Сити" - один из них.

Это очень солидный тренер, я помню его как очень импульсивного человека. Думаю, что Роберто может тренировать любую команду в мире, поэтому неважно, будет это "Манчестер Сити" или "Барселона", - приводит слова Судакова Sport.es.