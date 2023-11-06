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Георгий Судаков: Я полностью уверен, что Де Дзерби будет в будущем работать в гранде

Премьер-лига

Полузащитник Шахтера поделился мыслями по поводу перспектив Роберто Де Дзерби

Георгий Судаков: Я полностью уверен, что Де Дзерби будет в будущем работать в гранде

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мыслями по поводу перспектив бывшего тренера Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет "Брайтон".

"Я полностью уверен, что Де Дзерби будет в будущем работать в гранде. Думаю, что "Манчестер Сити" - один из них.

Это очень солидный тренер, я помню его как очень импульсивного человека. Думаю, что Роберто может тренировать любую команду в мире, поэтому неважно, будет это "Манчестер Сити" или "Барселона", - приводит слова Судакова Sport.es.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера "Реала" ближайшим летом. Итальянец работает в английской команде с сентября прошлого года. На данный момент "Брайтон" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Георгий Судаков
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Источник:
sport
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