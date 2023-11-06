УПЛ. Полесье – Кривбасс 1:1. Охота на синицу

В этом туре уже сыграли между собой "Шахтер" и "Динамо". По статусу, по исторической составляющей это был центральный матч, возможно, даже всего первого круга. Но по фактическому расположению команд в Таблице главная игра осени – вот прямо эта сегодняшняя. Коллективы выясняли, кто из них достоин быть на вершине. Перед стартовым свистком "Полесье" и "Кривбасс" разделял всего один зачетный балл.

Начало было скомкано, ведь не успели команды выйти на поле – как пришлось уходить из него из-за воздушной тревоги. После вынужденной паузы соперникам понадобилось время, чтобы войти в ритм. Первыми разбегались криворожцы, в составе которых после подачи углового бил Бескоровайный. Ответ от житомирян не заставил себя ждать. И ответ на все сто. Ариэльсон бил с отскоком с левого фланга, но Клищук потащил. А вот в другом эпизоде голкиперу помог каркас, когда мяч попал туда после удара Шабанова и уже потом оказался у Клищука.

Не сказать, что одна из команд играла лучше, но "Кривбасс" воспользовался своим шансом. Вернее, воспользовался ошибкой соперника. "Полесье" то ли делало "искусственный" офсайд, то ли просто неправильно расположилось, но Кузык остался совершенно один и в легитимном положении. Разобраться с Бойко было несложно.

До перерыва существенных событий на поле не было, а вот второй тайм начался действительно ураганно. Едва прошло тридцать секунд, как Монзуль указала на "отметку" в штрафной гостей за попадание мяча в руку Бескоровайного после удара Крушинского. Однако после просмотра повтора Екатерина трактовала это так, как и написано – попадание мяча в руку, а не игра рукой. Житомиряне пережили разочарование, но не уныние.

Команда продолжила атаковать и Ариэльсон обязан был сравнивать счет. Но не попал в ближний угол. В отличие от Артема Козака, который через несколько минут с такой же примерно позиций пробил результативно.

А вот после этого азарт уже сошел на нет. Много команды вложили в созданные ранее вспышки, а на активное завершение их банально не хватило. Да и не хотели рисковать, ведь высока была цена ошибки. Макуана пытался создать что-то индивидуально, но одной только скорости для этого мало. А вот Ариэльсон продолжал бить "вхолостую". "Кривбассу" это было неприятно, но не смертельно. В общем, гости спокойно отзащищались. И даже могли забить сами, если бы Приходько на последних минутах пробил немного хитрее для Бойко.

Концовка этого матча прошло по принципу "лучше синица в руках". Обе команды решили сохранять то, что имеют, чем рисковать ради большего. И за это их судить нельзя. Лидеры – им виднее.

Житомир. Центральный городской стадион

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александр Беркут (Симферополь)

"Полесье" - "Кривбасс" 1:1

Голы: Артём Козак 54 - Денис Кузык 39

"Полесье": Денис Бойко, Вячеслав Танковский, Денис Янаков (Артём Козак 46), Лукас Тейлор, Бени Макуана, Артем Смоляков, Артем Шабанов, Сергей Чоботенко, Борис Крушинский (Владислав Огиря 75), Богдан Кушниренко, Ариэльсон (Дмитрий Шастал 83)

"Кривбасс": Андрей Клищук, Тимур Стецков, Андрей Понедельник, Джихад Бизимана, Даниил Бескоровайный, Денис Кузык (Виктор Близниченко 81), Хрвое Илич (Никита Татарков 61, Аду Квабена 81), Роман Дебелко (Клим Приходько 62), Иван Дибанго, Олег Кожушко (Денис Устименко 90+1), Максим Задерака

Предупреждение: Олег Кожушко 90